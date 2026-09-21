بين أسماك القرش... طلب يد حبيبته تحت الماء (صورة)

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وكان والش قد اشترى لكوك تجربة السباحة مع أسماك القرش هديةً لعيد الميلاد، قبل أن يحوّلها في 10 أيلول إلى مناسبة لا تُنسى، بعدما نسّق مسبقاً مع إدارة الأكواريوم لتنفيذ خطته.وأوضح أن أسماك القرش هي المفضلة لدى حبيبته، لذلك أراد أن يطلب يدها وهي محاطة بها، في مكان "مختلف وفريد ولا يُنسى".وأظهر مقطع مصوّر مرتدياً بزتي غوص وراكعاً في قاع الحوض، بينما رفع والش لافتة كتب عليها: "هل تتزوجينني؟".وبدت كوك مصدومة من المفاجأة، قبل أن تعلن موافقتها بإشارة "حسناً" بيدها، ثم عانقت حبيبها. وقالت إنها كانت تخشى أن ينفد الهواء منها بسبب فرط التنفس من شدة الصدمة.أما والش، فكان قد أخفى خاتم الخطوبة في سلسلة لفّها حول معصمه تحت بدلة الغوص، ما دفعه إلى المزاح لاحقاً بالقول إنه كان قلقاً من أن يلتهم أحد أسماك القرش الخاتم.ونشر الأكواريوم صورة للثنائي مهنئاً إياهما بخطوبتهما، فيما وصف أحد موظفيه طلب الزواج بأنه طريقة فريدة أضافت مزيداً من الإثارة إلى تجربة مليئة بالأدرينالين أصلاً.