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احتمى داخل كوخ.. فقتلته صاعقة!

Lebanon 24
21-09-2026 | 15:40
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احتمى داخل كوخ.. فقتلته صاعقة!
احتمى داخل كوخ.. فقتلته صاعقة! photos 0
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لقي شاب يبلغ 19 عاماً مصرعه وأصيب عدد من المتنزهين، بعدما ضربت صاعقة كوخاً معدنياً صغيراً احتموا داخله قرب قمة جبل تيمبانوغوس في ولاية يوتا الأميركية.
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وقالت شرطة مقاطعة يوتا إن فرق البحث والإنقاذ تلقت بلاغاً نحو الساعة السادسة من صباح 18 أيلول، بعد تعرض مجموعة من المتنزهين لعاصفة رعدية شديدة قرب قمة الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 11,752 قدماً.


ومع اشتداد العاصفة، لجأت المجموعة إلى مبنى صغير يُعرف محلياً باسم "الكوخ المعدني"، إلا أن صاعقة ضربته وأصابت عدداً ممن كانوا داخله. وتعرض الشاب لإصابات خطيرة وفارق الحياة في الموقع رغم محاولات إسعافه، فيما لم تكشف السلطات هويته.


وشاركت عدة جهات في إجلاء المصابين ومعالجتهم، وسط صعوبات كبيرة فرضها موقع الحادث والظروف الجوية القاسية.


وحذّرت الشرطة من أن الأكواخ والملاجئ الصغيرة لا توفر حماية كافية من الصواعق، داعية المتنزهين إلى الابتعاد عن القمم والمناطق المرتفعة والمكشوفة عند اقتراب العواصف، والاحتماء داخل مبانٍ مغلقة بالكامل أو سيارات ذات سقف صلب.


ولا يزال التحقيق في الحادثة مستمراً. (people)
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