لقطة مذهلة لطائر "الغاق" تحصد جائزة عالمية

التقط مصور لحظة نادرة لطائر غاق وهو يندفع تحت سطح المحيط بحثاً عن فريسته، في مشهد يجمع بين سرعة الحركة ودقة التصوير، لتتحول الصورة إلى واحدة من أبرز اللقطات الفائزة في مسابقة "مصور الطيور لعام 2026".



وتُظهر الصورة الطائر في اللحظة التي يختفي فيها داخل المياه، بينما تحيط به قطرات الماء وفقاعات الهواء، في مشهد يبدو وكأنه تجمّد لثوانٍ وسط المحيط.

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وتسلط المسابقة الضوء كل عام على قدرات المصورين الذين يلاحقون الطيور في ظروف صعبة، سواء أثناء الطيران أو الصيد أو التفاعل مع بيئاتها الطبيعية، وتكشف في الوقت نفسه تفاصيل سلوك يصعب على البشرية التقاطها.



ويحظى طائر الغاق بقدرات استثنائية على الغوص، إذ يستطيع مطاردة الأسماك تحت الماء بسرعة، مستخدمًا جسمه الانسيابي وأقدامه القوية للتحرك في الأعماق.

وجاءت الصورة الفائزة ضمن مجموعة من اللقطات التي اختارتها من بين آلاف المشاركات، والتي وثقت طيورًا من بيئات مختلفة حول العالم، من السواحل والمحيطات إلى الغابات والجبال.



وبحسب الخبراء فجاذبية الصورة لا تكمن في جمالها فقط، بل في قدرتها على إظهار لحظة عابرة من حياة طائر بحري، وتحويل جزء من الثانية إلى مشهد يمكن مشاهدته بتفاصيل دقيقة. (إرم نيوز)