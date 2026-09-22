ظاهرة فلكية فريدة تضيء معابد الكرنك... ماذا يحدث؟

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تشهد معابد في مدينة الأقصر ، ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في تعامد أشعة شمس الظهيرة لتضيء الغرف المقدسة داخل معبدي المعبود بتاح والملك الثالث، بالتزامن مع حلول الاعتدال الخريفي.وقال رئيس للتنمية السياحية والأثرية أيمن إن أشعة الشمس تتسلل إلى داخل المعبدين في مشهد يرتبط ببداية فصل الخريف، معتبراً أن الظاهرة تعكس معرفة المصريين القدماء بحركة الشمس واستخدام في رصد الزمن والفصول.وأشار إلى أن معابد الكرنك ارتبطت على مدى آلاف السنين بظواهر فلكية مختلفة، فيما أظهرت دراسات تاريخية ومعمارية وفلكية ارتباط تصميم عدد من المعابد واتجاهاتها بحركة الأجرام السماوية وتغير فصول السنة.وتشهد مواقع أثرية أخرى في الأقصر ظواهر مشابهة مرتبطة بحركة الشمس، من بينها معابد هابو والدير البحري وإيزيس، في مشاهد تعكس تداخل علوم والعمارة في الحضارة المصرية القديمة.