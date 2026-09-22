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متفرقات

ظاهرة فلكية فريدة تضيء معابد الكرنك... ماذا يحدث؟

Lebanon 24
22-09-2026 | 14:44
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ظاهرة فلكية فريدة تضيء معابد الكرنك... ماذا يحدث؟
ظاهرة فلكية فريدة تضيء معابد الكرنك... ماذا يحدث؟ photos 0
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تشهد معابد الكرنك في مدينة الأقصر المصرية، ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في تعامد أشعة شمس الظهيرة لتضيء الغرف المقدسة داخل معبدي المعبود بتاح والملك رمسيس الثالث، بالتزامن مع حلول الاعتدال الخريفي.
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وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبو زيد إن أشعة الشمس تتسلل إلى داخل المعبدين في مشهد يرتبط ببداية فصل الخريف، معتبراً أن الظاهرة تعكس معرفة المصريين القدماء بحركة الشمس واستخدام العمارة في رصد الزمن والفصول.

وأشار إلى أن معابد الكرنك ارتبطت على مدى آلاف السنين بظواهر فلكية مختلفة، فيما أظهرت دراسات تاريخية ومعمارية وفلكية ارتباط تصميم عدد من المعابد واتجاهاتها بحركة الأجرام السماوية وتغير فصول السنة.

وتشهد مواقع أثرية أخرى في الأقصر ظواهر مشابهة مرتبطة بحركة الشمس، من بينها معابد هابو والدير البحري وإيزيس، في مشاهد تعكس تداخل علوم الفلك والعمارة في الحضارة المصرية القديمة.
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