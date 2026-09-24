للمرة الخامسة اعتقال الفائز بأكبر جائزة يانصيب "باوربول".. هذا ما فعله

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وجدت الشرطة الأميركية فارثينغ، الفائز بأكبر جائزة يانصيب "باوربول" في تاريخ ولاية " " والبالغة 167.3 مليون دولار، في حالة سكر شديد نائمًا داخل سيارته التي كانت تعمل وهي متوقفة.واحتجزت الشرطة فارثينغ على الفور ووجهت له تهمة "السكر في مكان عام"، في توقيف هو الخامس له منذ تسلمه أمواله العام الماضي.وأفادت السلطات ببلدة "جورجتاون" التابعة لمقاطعة "سكوت" أن أفراد الشرطة تحركوا قبيل الساعة 3 فجرًا بعد تلقي بلاغ عن توقف سيارة بيضاء من طراز "موستانغ" تحمل لوحة مؤقتة وسط تقاطع طرق، قبل تحركها لموقف سيارات متجر "وول مارت".وعند وصول الشرطة عثر على "فارثينغ" بمفرده ونائمًا قرب محطة شحن كهربائية، حيث اضطر رجال الشرطة لطرق النافذة مرارًا لإيقاظه.وأشارت المذكرة الأمنية أن "فارثينغ" فاحت منه رائحة والماريغوانا وكان يعاني من احمرار العينين وعدم اتزان الكلام والتوازن، زاعمًا أن امرأة أوصلته وتركته، وهو ما نفته كاميرات المراقبة التي لم تظهر خروج أي شخص من المركبة، ليتم نقله إلى مركز احتجاز وتظل قضيته قيد النظر.ويعد هذا التوقيف هو الخامس خلال فترات متقاربة للفائز الذي تصدر عناوين الأخبار في نيسان 2025 بمقاسمة جائزته المالية مع والدته، حيث تمثلت توقيفاته السابقة في نيسان 2025 حين اعتقل بفلوريدا إثر مشاجرة بمنتجع شاطئي وركل شرطي في وجهه وحاول الفرار قبل صعقه بمسدس كهربائي، وأُدين بغرامة 1000 دولار ومدة العقوبة المقضاة.(إرم نيوز)