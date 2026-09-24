سرقة وثقتها الكاميرات.. حطموا محل مجوهرات ثم استولوا على غنيمتهم وفروا بسيارة مسروقة

Advertisement

أقدم 4 لصوص فجر أمس الأربعاء، على سرقة محل مجوهرات يقع في ساحة سيليستين في مدينة ، في حادثة وثقتها كاميرات الهواتف ونشرت على نطاق واسع.وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي 3 أشخاص يرتدون ملابس سوداء بالكامل وهم يحطمون واجهة محل المجوهرات "إيدنلي"، الذي افتتح قبل بضعة أشهر عند زاوية ساحة سيليستين وشارع الأرشر، في قلب المربع الذهبي لشبه ليون.وفي بضع ، ورغم صوت الإنذار، استولى اللصوص على غنيمتهم قبل أن يستقلوا سيارة رينو بيضاء تحمل شعار شركة من "جيفور" وهي مسروقة أيضا، وانطلقت بسرعة جنونية بقيادة شخص رابع، بل إن أحد الجناة كاد أن يدهسه شريكه أثناء هذا الانطلاق المتعجل.وقالت نقابة قادة الأمن الداخلي إن التحقيق جار والمشتبه بهم مطلوبون بنشاط من قبل ، ولا تزال قيمة المسروقات غير معروفة حتى الآن.(روسيا اليوم)