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سرقة وثقتها الكاميرات.. حطموا محل مجوهرات ثم استولوا على غنيمتهم وفروا بسيارة مسروقة

Lebanon 24
24-09-2026 | 04:36
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سرقة وثقتها الكاميرات.. حطموا محل مجوهرات ثم استولوا على غنيمتهم وفروا بسيارة مسروقة
سرقة وثقتها الكاميرات.. حطموا محل مجوهرات ثم استولوا على غنيمتهم وفروا بسيارة مسروقة photos 0
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أقدم 4 لصوص فجر أمس الأربعاء، على سرقة محل مجوهرات يقع في ساحة سيليستين في مدينة ليون الفرنسية، في حادثة وثقتها كاميرات الهواتف ونشرت على نطاق واسع.
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وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي 3 أشخاص يرتدون ملابس سوداء بالكامل وهم يحطمون واجهة محل المجوهرات "إيدنلي"، الذي افتتح قبل بضعة أشهر عند زاوية ساحة سيليستين وشارع الأرشر، في قلب المربع الذهبي لشبه جزيرة ليون.

وفي بضع ثوان، ورغم صوت الإنذار، استولى اللصوص على غنيمتهم قبل أن يستقلوا سيارة رينو كليو بيضاء تحمل شعار شركة من "جيفور" وهي مسروقة أيضا، وانطلقت بسرعة جنونية بقيادة شخص رابع، بل إن أحد الجناة كاد أن يدهسه شريكه أثناء هذا الانطلاق المتعجل.

وقالت نقابة قادة الأمن الداخلي إن التحقيق جار والمشتبه بهم مطلوبون بنشاط من قبل قوات الأمن، ولا تزال قيمة المسروقات غير معروفة حتى الآن.(روسيا اليوم)
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