أكثر من 50 مذكرة بحقها.. سقوط زعيمة عصابة خطيرة

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تمكنت السلطات من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المحال التجارية، تقودها امرأة تنشط في عدد من الأحياء الراقية في .وبحسب المعلومات، جاءت العملية بعد تزايد شكاوى التجار والسكان في مناطق المنازه والمنارات وحي النصر، إثر تكرار عمليات سرقة طالت عدداً من المحال، ما دفع إلى تشكيل فريق للتحري وتتبع نمط العمليات.وأسفرت التحريات عن تحديد هوية زعيمة الشبكة ومكان اختبائها، ليتبين أنها مصنفة أمنياً "خطيرة جداً"، وصادرة بحقها أكثر من 50 مذكرة تفتيش وجلب لمصلحة جهات أمنية وقضائية عدة.وبعد استصدار الأذونات القضائية ومراجعة ، داهمت القوات الأمنية مكان إقامتها وأوقفتها، قبل أن تأمر بالاحتفاظ بها على ذمة التحقيق.وتتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الشبكة والمتعاونين معها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى .