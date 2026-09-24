ماذا يوجد خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون؟

Advertisement

أعادت دراسات ومسوح حديثة طرح فرضية وجود غرف أو ممرات مخفية قرب مقبرة الملك ، وسط تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بالمقبرة المفقودة للملكة .وحلل فريق من الباحثين بيانات مسوحات للمنطقة المحيطة بمقبرة توت عنخ ، أظهرت مؤشرات أعادت الجدل بشأن احتمال وجود مساحات غير مكتشفة.وتعود الفرضية إلى عام 2015، عندما رجّح عالم المصريات أن بعض جدران المقبرة قد تخفي غرفاً إضافية، وربط أحد الاحتمالات بمقبرة نفرتيتي التي لا يزال موقع دفنها مجهولاً.لكن الباحثين يشددون على أن اكتشاف غرف إضافية، في حال تأكيد وجودها، لا يعني بالضرورة أنها تعود إلى نفرتيتي، إذ قد تكون استُخدمت لأغراض أخرى.ومن المنتظر أن يحسم في مصر قرار استكشاف هذه المساحات المحتملة، وسط حديث عن إمكان استخدام تقنيات دقيقة ومركبات صغيرة مزودة بكاميرات للتحقق مما تخفيه المنطقة.