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"إما أن أقاتل أو أموت"... طفل يواجه دباً أسود في حديقة منزله

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:05
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إما أن أقاتل أو أموت... طفل يواجه دباً أسود في حديقة منزله
إما أن أقاتل أو أموت... طفل يواجه دباً أسود في حديقة منزله photos 0
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نجا طفل يبلغ 12 عاماً ووالده من هجوم أنثى دب أسود داخل حديقة منزلهما في ولاية واشنطن الأميركية، بعدما اضطرا إلى مواجهتها مباشرة قبل نقلهما إلى المستشفى.
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وبحسب مجلة "People"، خرج روبن ويستغيت مساء 13 أيلول إلى الحديقة الخلفية لمنزل عائلته في بيلينغهام لإحضار غرض يحتاجه لإعداد وجبة خفيفة، ليفاجأ بالدب أمامه.

وقال روبن: "فوجئ كل منا بالآخر"، قبل أن يندفع الحيوان نحوه مرتين ويصيبه بمخالبه قرب وركه، تاركاً جروحاً غائرة.

وأضاف الطفل: "كان عليّ أن أقاتل أو أموت. لم يكن لدي خيار فعلي"، موضحاً أنه قرر الدفاع عن نفسه حتى وصول والده نواه من داخل المنزل.

وتمكن الأب من جذب انتباه الدب بعيداً عن ابنه، لكنه تعرض بدوره للإصابة. وقال إن الحيوان عض يده في اللحظة نفسها التي وجّه فيها إليه "أقوى لكمة في حياته".

وسمعت شقيقة روبن الصغرى الضوضاء، فسارعت إلى طلب المساعدة. ونُقل الأب وابنه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وفق ما أكدته إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن.

وأفاد سكان في المنطقة بأن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، فيما أكد أفراد العائلة أن الهجوم لن يدفعهم إلى مغادرة منزلهم أو التوقف عن الاستمتاع بالطبيعة المحيطة به.

وقال الأب: "أنا فخور بأن ابني البالغ 12 عاماً ثبت في مكانه أمام دب أسود"، فيما أكد روبن أن التجربة، رغم رعبها، جعلته يدرك أنه يستطيع الوثوق بنفسه في مواجهة الخطر.
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