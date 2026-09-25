من القرن الـ13 إلى "تيك توك".. أغنية تعود بقوة

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عادت أغنية "شويخ من أرض مكناس" بقوة إلى الواجهة عبر "تيك توك"، مستقطبة جيلاً جديداً من المستمعين، رغم أن كلماتها تعود إلى قصيدة زجلية صوفية يتجاوز عمرها 700 عام.وتعود القصيدة إلى الشاعر والمتصوف الأندلسي الششتري، الذي عاش في القرن الثالث عشر، وتحمل كلماتها معاني مرتبطة بالزهد والتواضع والابتعاد عن أحكام الآخرين.وانتقلت القصيدة إلى الذاكرة الغنائية الخليجية والعربية بعدما لحّنها الفنان البحريني وغناها الفنان أحمد الجميري في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يقدمها خالد الشيخ بصوته لاحقاً.ويُعزى استمرار حضور "شويخ من أرض مكناس" إلى بساطة كلماتها وإيقاعها، فضلاً عن معانيها التي بقيت قريبة من أجيال مختلفة، وهو ما ساعدها على العودة مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد قرون من ظهورها.وبذلك، قطعت القصيدة رحلة طويلة من التراث القديم إلى الأغنية الخليجية، وصولاً إلى "تيك توك"، حيث وجدت جمهوراً جديداً أعادها إلى دائرة الاهتمام.