بـ9 آلاف دولار.. باع طفلته لرجل ستيني

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ووفق تقارير محلية، اتفق والد الطفلة، ويدعى ، على تزويجها من رجل يدعى مقابل 2.5 مليون روبية باكستانية، أي نحو 9 آلاف دولار.وألقت الشرطة القبض على الأب في مدينة تشامان الحدودية بمقاطعة ، بينما لا يزال الرجل الستيني هارباً. ووُضعت الطفلة ووالدتها تحت حماية الشرطة.وأفادت التقارير بأن الاتفاق كان قائماً "على الورق" فقط، لعدم تسديد المبلغ كاملاً، على أن تصبح الطفلة زوجة للرجل بعد دفع بقية المبلغ. كما كان الاتفاق يمنع عائلتها من البحث عن خاطب آخر لها حتى بعد بلوغها سن الرشد.وسلطت القضية الضوء على عادة "الولوار" لدى بعض قبائل البشتون، وهي مبلغ يدفعه العريس إلى عائلة العروس، وسط انتقادات لتحولها في بعض الحالات إلى عملية بيع فعلية.ووجّه رئيس وزراء إقليم بلوشستان، مير سرفراز بوجتي، السلطات بفتح تحقيق في الواقعة من دون انتظار تقديم شكوى رسمية من أقارب الطفلة.ويحدد قانون الحد من زواج الأطفال في بلوشستان، الصادر عام 2025، سن الزواج الأدنى بـ18 عاماً. وينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين عامين و3 أعوام، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف روبية. (ارم)