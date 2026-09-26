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برجك اليوم

Lebanon 24
26-09-2026 | 23:00
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تتبدّل حظوظ الأبراج يوميًا بين فرص جديدة وتحديات مختلفة، وفي توقعات الأحد 27 أيلول، تحمل حركة اليوم نصائح وتوجيهات لمواليد الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

 

يتمتع مولود برج الحمل بشخصية قوية وشجاعة، ويحب المبادرة وخوض التجارب الجديدة، كما يتميز بالنشاط والاستقلالية وسرعة اتخاذ القرارات، لكنه يحتاج أحياناً إلى التمهل قبل الإقدام على خطوات مهمة.

حظك اليوم على الصعيد المهني:

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رتب خطواتك جيداً قبل البدء بأي مهمة جديدة، ولا تدع حماسك يجعلك تتجاهل التفاصيل، واستفد من خبرات زملائك للوصول إلى نتائج أفضل.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
تحدث مع شريك حياتك بهدوء عند الشعور بالضيق، وتجنب العصبية التي قد تزيد الخلافات، وعبّر عن اهتمامك به من خلال أفعالك.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول التقليل من الوجبات السريعة، واهتم بممارسة نشاط بدني مناسب، إلى جانب تنظيم ساعات النوم للحفاظ على نشاطك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حاول التمهل في قراراتك ووضع خطة واضحة لأهدافك، مع الاستفادة من الفرص الجديدة دون تسرع.

برج الثور

 

يتسم مولود برج الثور بالصبر والإصرار والهدوء، ويميل إلى الاستقرار وتحمل المسؤولية، كما يتميز بالوفاء والاهتمام بالمقربين، لكنه قد يتمسك برأيه في بعض المواقف.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
ركز على أولوياتك ولا تشتت نفسك بين مهام كثيرة، وحاول إنهاء الأعمال المؤجلة حتى تبدأ مرحلة جديدة بتركيز وطاقة أكبر.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
اكسر روتين العلاقة مع شريك حياتك، وخصص وقتاً للحديث وقضاء لحظات ممتعة معاً.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
احرص على تناول وجبات متوازنة، وقلل الأطعمة التي تسبب لك الخمول، وحاول المشي يومياً للحفاظ على نشاطك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

كن أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، واستفد من الفرص التي يمكن أن تساعدك على تحسين حياتك المهنية والشخصية.

برج الجوزاء

 

يتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء والمرونة وحب التواصل، كما يتمتع بسرعة التعلم والفضول وحب التجديد، لكنه قد يتشتت نتيجة اهتمامه بأكثر من أمر في الوقت نفسه.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
ركز على هدف واحد وأنجزه قبل الانتقال إلى غيره، ورتب أفكارك حتى لا تفقد تفاصيل مهمة.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
لا تسمح لانشغالاتك بإهمال شريك حياتك، واستمع إليه باهتمام وشاركه بعض تفاصيل يومك لتعزيز التقارب بينكما.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
قلل استخدام الهاتف قبل النوم، واحصل على فترات راحة خلال اليوم، مع الحرص على شرب الماء بانتظام.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حدد هدفاً واضحاً وركز عليه، واستثمر مهاراتك في التواصل لبناء علاقات مهنية واجتماعية مفيدة.

برج السرطان

 

يتسم مولود برج السرطان بالحساسية والحنان والوفاء، ويهتم كثيراً بأسرته والمقربين منه، كما يمتلك قدرة على فهم مشاعر الآخرين، لكنه قد يتأثر بالمواقف السلبية لفترة طويلة.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، واطلب المساعدة عند الحاجة، وقسم مهامك لتتمكن من إنجازها دون الشعور بالإرهاق.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
تجاوز المواقف القديمة، وامنح شريك حياتك فرصة للتعبير عن وجهة نظره، واعمل على بناء العلاقة على أساس الثقة والتفاهم.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
اهتم براحتك النفسية وابتعد عن مصادر التوتر، وخصص وقتاً للأشخاص الذين يمنحونك شعوراً بالراحة والسعادة.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ضع حدوداً واضحة في علاقاتك، ولا تهمل احتياجاتك الشخصية بسبب اهتمامك المستمر بالآخرين.

برج الأسد

 

يتمتع مولود برج الأسد بالثقة والشجاعة والكرم، ويحب النجاح والتميز، كما يتميز بالقدرة على تحمل المسؤولية والقيادة، لكنه قد يتمسك برأيه في بعض الأحيان.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
تعاون مع زملائك ولا تحاول القيام بكل شيء بمفردك، فالعمل الجماعي قد يساعدك على تحقيق نتائج أفضل ويوفر الوقت والجهد.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
استمع إلى شريك حياتك بصورة أكبر، ولا تجعل رغبتك في فرض رأيك سبباً للخلاف، وحاول التعامل بمرونة.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
مارس الرياضة التي تفضلها، واحرص على شرب الماء والنوم لساعات كافية للحفاظ على نشاطك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
استفد من علاقاتك المهنية، وتعلم أهمية العمل الجماعي مع الحفاظ على ثقتك بقدراتك.

برج العذراء

 

يعرف مولود برج العذراء بالدقة والتنظيم وتحمل المسؤولية، ويهتم بالتفاصيل ويسعى إلى إنجاز أعماله بصورة متقنة، لكنه قد يكون قاسياً على نفسه بسبب رغبته المستمرة في الوصول إلى المثالية.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
لا تبحث عن الكمال في كل التفاصيل، وأنجز مهامك ضمن الوقت المحدد، مع التركيز على الأخطاء المهمة دون استنزاف وقتك في أمور بسيطة.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
لا تفسر كل كلمة يقولها شريك حياتك، وحاول التعامل بعفوية وثقة، وإذا شعرت بالقلق تحدث معه مباشرة.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
نظم وقتك بين العمل والراحة، واحرص على النوم وتناول الطعام في مواعيد منتظمة، وابتعد عن العادات التي تزيد شعورك بالإجهاد.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
كن أكثر لطفاً مع نفسك، وتقبل أن بعض الأمور لن تسير دائماً بالصورة المثالية التي تتوقعها.

برج الميزان

 

يتميز مولود برج الميزان بالدبلوماسية وحب السلام والقدرة على بناء العلاقات، كما يهتم بالتوازن والأناقة، لكنه قد يتردد كثيراً قبل اتخاذ القرارات المهمة.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
ادرس الخيارات المتاحة جيداً، لكن لا تستمر في تأجيل القرار، وحدد إيجابيات وسلبيات كل خيار ثم ابدأ في تنفيذ ما تراه مناسباً.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
لا تحاول إرضاء شريك حياتك على حساب مشاعرك، وتحدث معه بصراحة وهدوء حول ما يزعجك.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول تقليل التوتر من خلال تنظيم يومك، ومارس المشي أو تمارين التنفس، مع الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ثق بقراراتك ولا تجعل الخوف من الخطأ يمنعك من خوض تجارب جديدة يمكن أن تساعدك على التطور.

برج العقرب

 

يتصف مولود برج العقرب بالقوة والطموح والذكاء، كما يتمتع بتركيز عالٍ وشخصية عميقة ومشاعر قوية، ويحرص على الوفاء لمن يحبهم والاحتفاظ بأسرارهم.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
تركيزك على مهامك الحالية وابتعادك عن الخلافات السابقة يساعدانك على اتخاذ قرارات أكثر هدوءاً والحفاظ على استقرارك المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
اهتمامك بتطوير علاقتك بشريك حياتك وابتعادك عن استحضار الخلافات القديمة يساعدان على استمرار الاستقرار بينكما.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
احرص على الراحة بعد فترات العمل الطويلة، وتجنب السهر قدر الإمكان، ومارس نشاطاً يساعدك على التخلص من الضغوط.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ركز على الحاضر واستفد من تجارب الماضي، لكن لا تسمح لها بالتأثير في قراراتك الجديدة.

برج القوس

 

يتميز مولود برج القوس بالتفاؤل وحب المغامرة والحرية، كما يتمتع بروح مرحة وفضول يدفعه لاكتشاف أماكن وتجارب جديدة، ويتميز بالصراحة والكرم.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
استفد من الفرصة التي تظهر أمامك وطوّر مهاراتك، لكن ادرس تفاصيلها جيداً قبل تحمل أي مسؤوليات جديدة.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
التزم بوعودك تجاه شريك حياتك، ولا تجعل حبك للحرية يشعره بعدم الاستقرار، واهتم بالتواصل المستمر معه.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
مارس نشاطاً رياضياً يساعدك على تفريغ طاقتك، واهتم بالطعام الصحي والراحة بعد يوم حافل بالمهام.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حافظ على التوازن بين رغبتك في التجديد ومسؤولياتك، وادرس الفرص الجديدة قبل اتخاذ أي خطوة.

برج الجدي

 

يتسم مولود برج الجدي بالطموح والجدية والانضباط وتحمل المسؤولية، كما يميل إلى التخطيط لمستقبله، لكنه قد يهمل احتياجاته الشخصية بسبب انشغاله بالعمل.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
ركز على المهام الأساسية ولا تضغط على نفسك لإنجاز كل شيء دفعة واحدة، وفوض بعض الأعمال إذا كان ذلك ممكناً.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
امنح شريك حياتك مزيداً من وقتك، ولا تسمح لضغوط الحياة اليومية بمنعك من التعبير عن مشاعرك واهتمامك.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
احصل على وقت كافٍ للراحة، وتجنب السهر والعمل لساعات طويلة دون توقف، واحرص على انتظام وجباتك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حاول تحقيق التوازن بين طموحاتك المهنية وحياتك الشخصية، وتذكر أن الراحة ضرورية لمواصلة الإنجاز.

برج الدلو

 

يتميز مولود برج الدلو بالذكاء والاستقلالية والابتكار، ويحب الأفكار الجديدة والتجارب المختلفة، كما يتمتع بشخصية اجتماعية، لكنه قد يرفض أحياناً النصائح التي لا تتفق مع أفكاره.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
ادرس أفكارك الجديدة جيداً قبل تنفيذها، وفكر في النتائج المحتملة، ثم ابدأ بخطوات تدريجية بدلاً من المخاطرة بكل شيء دفعة واحدة.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
شارك شريك حياتك بعض اهتماماتك، واستمع أيضاً إلى ما يحبه ويريده، فالتفاهم يحتاج إلى مشاركة مستمرة.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
تجنب الجلوس لفترات طويلة، وتحرك من وقت لآخر، واهتم بالنوم والطعام المتوازن للحفاظ على نشاطك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حوّل أفكارك إلى خطوات عملية، وتجنب التشتت، واختر أهدافاً محددة وركز على تحقيقها.

برج الحوت

 

يتصف مولود برج الحوت بالحساسية والخيال الواسع والتعاطف مع الآخرين، كما يتميز بالهدوء والإبداع وحب مساعدة المحيطين به، لكنه يتأثر سريعاً بالأجواء من حوله.

حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنهِ المهام التي بدأت بها قبل الانتقال إلى مشاريع جديدة، وضع جدولاً واضحاً يساعدك على تنظيم وقتك وتحقيق أهدافك.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
اهتم باحتياجاتك العاطفية ولا تجعل رغبتك في إسعاد شريك حياتك سبباً في إهمال نفسك، وتحدث معه بوضوح عندما تحتاج إلى الدعم.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:
احصل على قسط كافٍ من النوم، واشرب الماء بانتظام، وحاول الابتعاد عن الضغوط مع ممارسة نشاط بسيط يساعدك على تحسين مزاجك.

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ضع نفسك ضمن أولوياتك، ووازن بين مساعدة الآخرين والحفاظ على طاقتك وراحتك.

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