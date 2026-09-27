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منوعات

فهد يقتحم منزل طفلة هندية... وينهي حياتها أمام أسرتها

Lebanon 24
27-09-2026 | 00:11
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فهد يقتحم منزل طفلة هندية... وينهي حياتها أمام أسرتها
فهد يقتحم منزل طفلة هندية... وينهي حياتها أمام أسرتها photos 0
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قُتلت طفلة في السادسة من عمرها بعدما هاجمها فهد أثناء لعبها أمام منزل أسرتها في ولاية غوجارات الهندية، قبل أن يسحبها إلى منطقة قريبة.

 
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وبحسب مجلة "People"، كانت بريشا سولانكي تلعب في باحة المنزل الواقع داخل مزرعة بقرية ديدكيال مساء 23 أيلول، عندما خرج الحيوان فجأة من منطقة عشبية وانقض عليها.

NEW DELHI, INDIA - JULY 8: Notice board by Department of Forest and Wildlife Delhi Govt to aware after Leopard spotted in north Delhi next to Yamuna Biodiversity Park near Jagatpur village on July 8, 2025 in New Delhi, India. The sighting was caught on a camera trap after locals reported several sightings of a leopard-like creature over the past few months. Forest officials have deployed a team to investigate and scan for pugmarks and other signs of the anima

 

وقال عم الطفلة إن أفراد الأسرة بدأوا البحث عنها فوراً، قبل العثور على جثمانها بعد نحو ساعة في منطقة حرجية قريبة. وأظهرت كاميرا مراقبة الطفلة وهي تلعب قبل وقوع الهجوم.

 

وأرسلت إدارة الغابات في غوجارات فريقاً إلى المنطقة، حيث نُصبت ثمانية أفخاخ في محاولة للإمساك بالفهد المشتبه به، بالتزامن مع تكثيف الدوريات وعمليات تعقبه.    

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