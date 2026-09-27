فهد يقتحم منزل طفلة هندية... وينهي حياتها أمام أسرتها

قُتلت طفلة في السادسة من عمرها بعدما هاجمها فهد أثناء لعبها أمام منزل أسرتها في ولاية غوجارات ، قبل أن يسحبها إلى منطقة قريبة.

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وبحسب مجلة "People"، كانت بريشا سولانكي تلعب في باحة المنزل الواقع داخل مزرعة بقرية ديدكيال مساء 23 أيلول، عندما خرج الحيوان فجأة من منطقة عشبية وانقض عليها.

وقال عم الطفلة إن أفراد الأسرة بدأوا البحث عنها فوراً، قبل العثور على جثمانها بعد نحو ساعة في منطقة حرجية قريبة. وأظهرت كاميرا مراقبة الطفلة وهي تلعب قبل وقوع الهجوم.

وأرسلت في غوجارات فريقاً إلى المنطقة، حيث نُصبت ثمانية أفخاخ في محاولة للإمساك بالفهد المشتبه به، بالتزامن مع تكثيف الدوريات وعمليات تعقبه.