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بعد 80 عاماً.. شهادة ثانوية لرجل ترك المدرسة لإعالة أسرته

Lebanon 24
27-09-2026 | 04:53
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بعد 80 عاماً.. شهادة ثانوية لرجل ترك المدرسة لإعالة أسرته
بعد 80 عاماً.. شهادة ثانوية لرجل ترك المدرسة لإعالة أسرته photos 0
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حصل الأميركي بول ليتل على شهادة الثانوية العامة في سن 98 عاماً، بعد ثمانية عقود من اضطراره إلى مغادرة المدرسة والعمل لمساعدة أسرته.

 

وبحسب مجلة "People"، فاجأ مسؤولو منطقة دالاس سنتر-غرايمز التعليمية ليتل بتسليمه الشهادة داخل دار الرعاية التي يقيم فيها بولاية آيوا. وكان يُفترض أن يتخرج في مدرسة دالاس سنتر الثانوية عام 1946، لكنه ترك الدراسة خلال الصف قبل الأخير.

 
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عمل ليتل في الزراعة سنوات طويلة، ثم كرّس مع زوجته الراحلة إليانور جزءاً كبيراً من حياتهما لدعم الطلاب في مدرسة بانوراما الثانوية ومساعدتهم على متابعة تعليمهم.

 

واستفاد أكثر من 150 طالباً من المساعدات التي قدمها الزوجان خلال السنوات الماضية، فيما أطلقت العائلة على المستفيدين اسم أعضاء "قاعة مشاهير بول".

 

وعندما عاد ليتل إلى دالاس سنتر وانتقل إلى دار الرعاية، تبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمؤسسة التعليم المحلية. وقال بعد تسلمه الشهادة: "علينا أن ندعم الأطفال في المدارس".   

 
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