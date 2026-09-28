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منوعات

وفاة طفل عراقي بعد شرب 6 علب من مشروبات الطاقة

Lebanon 24
28-09-2026 | 16:17
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وفاة طفل عراقي بعد شرب 6 علب من مشروبات الطاقة
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توفي طفل عراقي يبلغ 13 عاماً في محافظة ديالى، بعد تعرضه لمضاعفات صحية إثر تناوله 6 علب من أحد مشروبات الطاقة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
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وأفادت التقارير بأن الطفل، ويدعى ذو الفقار، نُقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية، لكنه فارق الحياة لاحقاً.



وأشارت إلى أنه كان مصاباً بمرض السكري من دون علمه، وأنه تناول الكمية الكبيرة من المشروب في إطار تحدٍ متداول للفوز بسيارة فاخرة.



وتداولت منصات رقمية مقطعاً لتشييع الطفل في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة.



وأعادت الحادثة التحذيرات من مخاطر استهلاك الأطفال مشروبات الطاقة بكميات كبيرة، والدعوات إلى تشديد الرقابة على بيعها للقاصرين. وكان فتى في محافظة كربلاء قد تعرض سابقاً لتوقف في عضلة القلب بعد شرب 4 علب دفعة واحدة، قبل نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج.



ويرتبط الإفراط في هذه المشروبات، وفق دراسات طبية، باضطراب نظم القلب وارتفاع ضغط الدم، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين والمنبهات.
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قضاء بعقوبة

مرض السكري

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