من أجل 100 دولار.. زوجة شقيقها قتلتها!

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وعثر الأهالي على "الكيس" عقب انبعاث رائحة منه، قبل أن تنتقل الشرطة إلى المكان وتكتشف داخله جثمان الطفلة ملك مبروك ظريف، وهي مكبلة اليدين والقدمين.وبعد الاستماع إلى أفراد الأسرة وإجراء التحريات، اشتبهت الأجهزة الأمنية بزوجة شقيق الطفلة، التي أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بهدف سرقة قرط ذهبي كانت ترتديه الضحية.وبحسب اعترافاتها، استدرجت المتهمة الطفلة إلى منزلها وقيدتها ثم خنقتها باستخدام وشاح، قبل أن تضع جثمانها داخل الكيس وتنقله في اليوم التالي بواسطة مركبة " "، بعدما أوهمت السائق بأنه يحتوي على مخلفات.وأكد السائق عدم معرفته بمحتويات الكيس، فيما أرشدت المتهمة الشرطة إلى محل للصاغة باعت فيه القرط. وأفاد صاحب المحل بأنه اشتراه بحسن نية مقابل 6400 جنيه ، وأن وزنه بلغ نحو غرام واحد.وأُحيلت المتهمة إلى التي باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.