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برجك اليوم

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:00
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الحمل
قد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة في العمل تحتاج إلى سرعة في التصرف، لكن لا تتخذ قراراً قبل دراسة التفاصيل. عاطفياً، قد تشعر بأن شخصاً قريباً منك ينتظر منك خطوة واضحة.
الثور
يبدو اليوم مناسباً لترتيب بعض الأمور المالية وإعادة النظر في أولوياتك. مهنياً، قد تحصل على تقدير نتيجة جهد سابق. أما عاطفياً، فالحوار الهادئ قد يساعدك على تجاوز سوء فهم بسيط.
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الجوزاء
تتلقى خبراً أو اتصالاً يغير بعض خططك خلال اليوم. لديك فرصة جيدة لإظهار قدراتك المهنية، لكن حاول ألا تشتت نفسك بين أكثر من مهمة. عاطفياً، قد يحمل اليوم مفاجأة لطيفة.
السرطان
قد تشعر بالحاجة إلى الابتعاد قليلاً عن الضغوط والتركيز على نفسك. مهنياً، لا تسمح لموقف عابر بالتأثير على قراراتك. وفي الحب، قد تكتشف أن الصراحة هي أفضل طريقة لإنهاء حالة من التردد.
الأسد
يوم مناسب لإبراز قدراتك وتحويل فكرة قديمة إلى خطوة عملية. قد تحصل على دعم من شخص مؤثر في محيطك المهني. عاطفياً، تبدو أكثر استعداداً للتعبير عن مشاعرك بوضوح.
العذراء
قد تنشغل اليوم بتفاصيل كثيرة، لذلك حاول ترتيب أولوياتك وعدم تحميل نفسك أكثر مما تستطيع. مالياً، تجنب الإنفاق غير الضروري. عاطفياً، قد تحتاج إلى منح الطرف الآخر فرصة للتعبير عن وجهة نظره.
الميزان
يحمل اليوم فرصة لإعادة ترتيب بعض العلاقات المهنية والشخصية. قد تجد حلاً لمشكلة طال التفكير فيها. أما على الصعيد العاطفي، فقد يكون الوقت مناسباً لفتح صفحة جديدة وترك الخلافات السابقة خلفك.
العقرب
تبدو أكثر تركيزاً وإصراراً على تحقيق هدف شخصي أو مهني. قد تلاحظ تفاصيل لم تكن واضحة أمامك في السابق. عاطفياً، حاول عدم الاعتماد على التوقعات وحدها، فالحوار المباشر قد يكشف لك الكثير.
القوس
قد تشعر برغبة قوية في تغيير روتينك والبدء بخطوة مختلفة. مهنياً، قد تبرز أمامك فرصة تحتاج إلى دراسة قبل قبولها. وفي الحب، قد يحمل لقاء أو تواصل عابر بداية لاهتمام جديد.
الجدي
تتقدم خطوة مهمة في موضوع مهني كنت تعمل عليه منذ فترة. وقد يكون التنظيم والصبر مفتاح نجاحك اليوم. عاطفياً، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بدلاً من ترك الطرف الآخر في حالة من التخمين.
الدلو
قد تجد نفسك أمام فكرة جديدة تفتح أمامك باباً مختلفاً في العمل أو الدراسة. لا تتردد في طلب المساعدة إذا احتجت إليها. عاطفياً، قد تشعر بأن علاقتك بشخص معين أصبحت أكثر وضوحاً.
الحوت
يوم مناسب لإنهاء بعض الأمور المؤجلة واستعادة الشعور بالاستقرار. قد تحصل على فرصة مالية أو مهنية تحتاج إلى التفكير فيها بهدوء. وفي الحب، حاول ألا تسمح للقلق بأن يجعلك تفسر تصرفات الآخرين بطريقة سلبية.
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29/09/2026 11:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

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