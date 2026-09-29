عروس ترقص مع والدها المتوفى.. فيديو يُثير الجدل!

انتشر فيديو بشكل واسع عبر منصات مواقع التواصل في ، يوثق لحظة خاصة ترقص فيها فتاة تسمى " " مع والدها المتوفى بعد "إعادته للحياة" وتحويله إلى " " لكي يشاركها تفاصيل حفل زفافها.

مقطع فيديو لفتاة تدعى "#عشتار" أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعدما ظهرت بجانب والدها المتوفى خلال حفل زفافها، بينما بدت بعض أجزاء أجسادهما بملامح غير طبيعية تشبه الروبوتات، مما دفع المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة المشاهد وما إذا كانت حقيقية أم مولدة باستخدام تقنيات… pic.twitter.com/znV75qWs1U — HajTrend - الحج ترند (@hajtrend01) September 27, 2026 Advertisement

وتفاعل كثيرون مع الفيديو قبل أن يتضح أنه مولد بالذكاء الاصطناعي وأن بطليه، "الأب والابنة"، ما هما إلا شخصيات افتراضية تم صنع ملامحهما ببراعة لافتة.



وزاد من حجم التفاعل أن الفيديو تضمن العديد من المشاهد العاطفية المؤثرة التي بدت كأنها "كواليس موقف إنساني غير مسبوق".



