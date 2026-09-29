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منوعات

عروس ترقص مع والدها المتوفى.. فيديو يُثير الجدل!

Lebanon 24
29-09-2026 | 00:31
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عروس ترقص مع والدها المتوفى.. فيديو يُثير الجدل!
عروس ترقص مع والدها المتوفى.. فيديو يُثير الجدل! photos 0
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انتشر فيديو بشكل واسع عبر منصات مواقع التواصل في العراق، يوثق لحظة خاصة ترقص فيها فتاة تسمى "عشتار" مع والدها المتوفى بعد "إعادته للحياة" وتحويله إلى "روبوت" لكي يشاركها تفاصيل حفل زفافها.
 
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وتفاعل كثيرون مع الفيديو قبل أن يتضح أنه مولد بالذكاء الاصطناعي وأن بطليه، "الأب والابنة"، ما هما إلا شخصيات افتراضية تم صنع ملامحهما ببراعة لافتة.

وزاد من حجم التفاعل أن الفيديو تضمن العديد من المشاهد العاطفية المؤثرة التي بدت كأنها "كواليس موقف إنساني غير مسبوق".


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