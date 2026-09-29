عروس ترقص مع والدها المتوفى.. فيديو يُثير الجدل!

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مقطع فيديو لفتاة عراقية تدعى "#عشتار" أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعدما ظهرت بجانب والدها المتوفى خلال حفل زفافها، بينما بدت بعض أجزاء أجسادهما بملامح غير طبيعية تشبه الروبوتات، مما دفع المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة المشاهد وما إذا كانت حقيقية أم مولدة باستخدام تقنيات… pic.twitter.com/znV75qWs1U
— HajTrend - الحج ترند (@hajtrend01) September 27, 2026
مقطع فيديو لفتاة عراقية تدعى "#عشتار" أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعدما ظهرت بجانب والدها المتوفى خلال حفل زفافها، بينما بدت بعض أجزاء أجسادهما بملامح غير طبيعية تشبه الروبوتات، مما دفع المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة المشاهد وما إذا كانت حقيقية أم مولدة باستخدام تقنيات… pic.twitter.com/znV75qWs1U