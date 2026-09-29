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متفرقات

فقدت منزلها بعد 12 عاماً.. وانتهت في سيارتها

Lebanon 24
29-09-2026 | 12:59
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فقدت منزلها بعد 12 عاماً.. وانتهت في سيارتها
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سلّطت قصة امرأة إسبانية تبلغ 65 عاماً الضوء على أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، بعدما اضطرت إلى العيش داخل سيارتها لمدة شهرين إثر إخلائها من الشقة التي أقامت فيها طوال 12 عاماً في مدينة بالما دي مايوركا.
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وبحسب "رويترز"، وجدت بيلار لوبيز نفسها من دون منزل بعدما اشترى صندوق استثماري العقار الذي كانت تستأجر فيه، قبل أن يتم إخلاؤها لاحقاً. وخلال إقامتها في السيارة، واجهت ظروفاً صعبة، خصوصاً أنها تعاني مشكلة صحية مزمنة مرتبطة بإصابة في العمود الفقري.

وتأتي قصتها في ظل تفاقم أزمة السكن في إسبانيا، مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات ونقص المعروض. وتشير تقديرات بنك إسبانيا إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف منزل، وسط توقعات بأن يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028.

وتتزايد في المقابل المطالب بتعزيز حماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء، مع تصاعد الضغوط على المواطنين نتيجة ارتفاع كلفة السكن مقارنة بالدخل.
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