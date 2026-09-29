طلب "سيلفي" لترامب.. كيف رد ممداني؟

Advertisement

رفض عمدة زهران ممداني اقتراحاً من مقدم البرامج بإرسال صورة "سيلفي" تجمعهما إلى الرئيس الأميركي ، مفضلاً عدم تحويل علاقته العملية مع الرئيس إلى مادة للمزاح.وجاء الموقف خلال استضافة ممداني في برنامج " " خلال فعالية خاصة في ، حيث اقترح كيميل التقاط صورة وإرسالها إلى بهدف إثارة رد فعل منه.ورد ممداني مبتسماً: " ، أنا أحبك، لكنني أحب مشاريع الإسكان أكثر"، في إشارة إلى رغبته في التركيز على الملفات التي يعمل عليها في المدينة وتجنب أي خطوة قد تؤثر في علاقته العملية مع .وتطرق اللقاء أيضاً إلى عدد من المحلية، بينها ملف الإسكان، إضافة إلى أوضاع الجالية الهايتية في نيويورك وضرورة الحفاظ على استقرارها القانوني والاجتماعي.