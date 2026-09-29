طلب "سيلفي" لترامب.. كيف رد ممداني؟

رفض عمدة نيويورك
زهران ممداني اقتراحاً من مقدم البرامج جيمي كيميل
بإرسال صورة "سيلفي" تجمعهما إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، مفضلاً عدم تحويل علاقته العملية مع الرئيس إلى مادة للمزاح.
وجاء الموقف خلال استضافة ممداني في برنامج "jimmy kimmel live
" خلال فعالية خاصة في بروكلين
، حيث اقترح كيميل التقاط صورة وإرسالها إلى ترامب
بهدف إثارة رد فعل منه.
ورد ممداني مبتسماً: "جيمي
، أنا أحبك، لكنني أحب مشاريع الإسكان أكثر"، في إشارة إلى رغبته في التركيز على الملفات التي يعمل عليها في المدينة وتجنب أي خطوة قد تؤثر في علاقته العملية مع الإدارة الأميركية
.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى عدد من القضايا
المحلية، بينها ملف الإسكان، إضافة إلى أوضاع الجالية الهايتية في نيويورك وضرورة الحفاظ على استقرارها القانوني والاجتماعي.