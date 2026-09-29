تسمم 19 شخصاً بعد تناول حلوى "ميلفوي" في تونس

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أغلقت السلطات مؤقتاً محلاً لصناعة الحلويات في منطقة ورغش التابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة، بعد تسجيل 19 حالة تسمم لأشخاص تناولوا حلوى "ميلفوي" من المحل نفسه.وأوضح المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية العياري أن المصالح الأمنية والصحية تحركت عقب تسجيل الحالات، وقررت إغلاق المحل إلى حين استكمال التحقيقات وصدور نتائج الفحوصات.ونُقل المصابون بداية إلى المستشفى المحلي في غار الدماء، قبل تحويلهم إلى بجندوبة، فيما غادر بعضهم بعد تحسن حالتهم وبقي آخرون تحت المراقبة والعلاج.وحجزت الجهات المختصة المواد الموجودة داخل المحل لإخضاعها للتحاليل، في انتظار تحديد سبب التسمم والمسؤوليات المرتبطة بالحادثة.