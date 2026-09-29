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برجك اليوم

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:00
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الحمل
قد تشعر اليوم بأن الوقت مناسب للانتقال من التفكير إلى التنفيذ، خصوصاً في موضوع مهني طال انتظاره. حاول ألا تستعجل النتائج، فبعض الخطوات تحتاج إلى مزيد من التنظيم.
الثور
قد تنشغل اليوم بأكثر من مسؤولية في الوقت نفسه، لكن قدرتك على التنظيم تساعدك على إنجاز ما عليك بكفاءة. انتبه للتفاصيل الصغيرة، فقد يكون لها تأثير أكبر مما تتوقع.
الجوزاء
قد يحمل لك اليوم خبراً أو اتصالاً يدفعك إلى إعادة النظر في إحدى خططك. لا تتعامل مع التغيير باعتباره عائقاً، فقد يفتح أمامك مجالاً جديداً لم يكن في الحسبان.
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السرطان
تشعر بالحاجة إلى الابتعاد عن الضغوط وإعادة ترتيب بعض الأمور التي تراكمت خلال الفترة الماضية. حاول التركيز على ما يمكنك تغييره بدلاً من استنزاف طاقتك في أمور خارجة عن سيطرتك.
الأسد
تتمتع اليوم بحضور قوي وقد تجد أن الآخرين أكثر استعداداً للاستماع إلى أفكارك. استغل هذه الطاقة في طرح مقترحاتك أو الدفاع عن وجهة نظرك، مع الحفاظ على المرونة.
العذراء
تنجح اليوم في إنهاء بعض المهام التي استغرقت منك وقتاً طويلاً. وقد تشعر براحة كبيرة بمجرد التخلص من مسؤولية كانت تشغل تفكيرك.
الميزان
قد تجد نفسك أمام اختيار يتعلق بالعمل أو الحياة الشخصية، وربما تتردد بسبب رغبتك في إرضاء الجميع. تذكر أن بعض القرارات تحتاج إلى الاستماع إلى احتياجاتك أنت أيضاً.
العقرب
قد تلاحظ اليوم تفاصيل لا ينتبه إليها الآخرون، ويكون حدسك حاضراً بقوة. لا تتجاهل إحساسك، لكن حاول في الوقت نفسه أن تفرق بين الحدس والقلق.
القوس
يحمل اليوم طاقة تشجعك على التجديد وكسر النمط المعتاد. قد تفكر في تجربة جديدة أو التواصل مع شخص يفتح أمامك باباً مختلفاً.
الجدي
قد تبدأ اليوم في رؤية نتائج جهود بذلتها خلال الفترة الماضية. لا تقلل من قيمة الخطوات الصغيرة، فهي التي تقودك تدريجياً إلى النتيجة التي تبحث عنها.
الدلو
تتدفق الأفكار في ذهنك اليوم، وقد تجد حلاً لمشكلة ظلت تؤرقك. دوّن ما يخطر ببالك، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بمشروع أو خطوة مهنية مستقبلية.
الحوت
قد تحتاج اليوم إلى بعض الهدوء بعيداً عن آراء الآخرين. لديك الكثير من الأفكار والمشاعر التي تحتاج إلى ترتيب، وقد يساعدك تخصيص بعض الوقت لنفسك على رؤية الصورة بشكل أوضح.
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العذراء

العقرب

التركي

الترك

الحوت

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الجوز

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