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متفرقات

حادث سير خطير في مصر.. هذا ما جرى في دولة عربية!

Lebanon 24
30-09-2026 | 15:47
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حادث سير خطير في مصر.. هذا ما جرى في دولة عربية!
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توفي 5 أشخاص وأُصيب 10 آخرون، الأربعاء، في حادثي تصادم منفصلين بمحافظتي الجيزة والدقهلية في مصر.

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ففي محافظة الجيزة، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب اثنان آخران إثر تصادم تسلسلي بين عدد من المركبات على طريق الواحات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، فيما نُقلت جثامين الضحايا إلى المشرحة والمصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما عملت فرق الدفاع المدني على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة المرور، فيما أظهرت المعاينة تهشم أجزاء من إحدى المركبات، في مؤشر إلى شدة التصادم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحديد أسباب الحادث وملابساته.

 

وفي الدقهلية، توفي شخصان وأُصيب 8 آخرون إثر تصادم بين حافلة "ميكروباص" وسيارة ملاكي على طريق طلخا باتجاه بلقاس. ونُقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى بلقاس، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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