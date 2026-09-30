جريمة عائلية مروّعة.. شقيق يقتل شقيقه وآخر يفارق الحياة خلال المشاجرة

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وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وكالة " "، اندلع خلاف بين شقيقين، قبل أن يتطور إلى استخدام أحدهما سلاحاً وإطلاق النار على شقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال.وأضاف المصدر أن ابن شقيق الرجلين، الذي كان حاضراً خلال المشاجرة، فارق الحياة إثر تعرضه لسكتة قلبية، مشيراً إلى أن تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي يعود إلى دائرة الطب العدلي.وأوقفت القوات الأمنية المشتبه به، وأحالته إلى التوقيف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وتشهد مناطق مختلفة من بين الحين والآخر جرائم قتل داخل الأسر، لأسباب متعددة، في ظل غياب إحصاءات رسمية شاملة حول عدد جرائم القتل العائلية سنوياً.وفي حادثة وقعت قبل أيام في محافظة البصرة، توفي رجل في الخمسينيات من عمره طعناً بالسكين على يد نجله داخل منزلهما في منطقة القبلة، على خلفية خلافات عائلية.كما شهدت بغداد مطلع الشهر الجاري مقتل رجل طعناً على يد ابنه، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الابن يعاني اضطراباً عقلياً.وفي الماضي، انتهت مشاجرة بين أب وابنه في بغداد بسبب خلاف على الإرث بمقتل الابن الشاب برصاص بندقية والده.