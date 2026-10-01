بعيداً عن الوظيفة التقليدية.. مهن مطلوبة للعمل لحسابك

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تشهد سوق العمل توسعاً في المهن المستقلة، مع اتجاه مزيد من الأشخاص إلى العمل لحسابهم الخاص، فيما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الطلب على عدد من المهن خلال عام واحد.وتصدر مدربو القيادة القائمة، بعدما ارتفعت إعلانات الوظائف الخاصة بهم بنسبة 58%، في ظل تراكم مواعيد اختبارات القيادة وزيادة أعداد الشباب الساعين إلى الحصول على رخص القيادة.وسجل الطلب على تجار الأسواق والشوارع نمواً بنسبة 48%، فيما ارتفع الطلب على مقدمي خدمات رعاية الأطفال بنحو 40%. كما شهدت قطاعات البناء وتركيب الأرضيات والبلاط وأعمال الجص نمواً، مع اتجاه أصحاب المنازل إلى التجديد بدلاً من الانتقال إلى مساكن جديدة.وبرز قطاع اللياقة البدنية أيضاً، مع ارتفاع إعلانات البحث عن مدربين بنسبة 18%، فيما سجل نشاط "Reformer " قفزة كبيرة، إذ ارتفع عدد وثائق التأمين للشركات العاملة فيه بنسبة 948%. كما توسعت أنشطة الفنون القتالية والكيك بوكسينغ و"Boxercise".وتعكس هذه المؤشرات اتساع العمل المستقل في ، حيث ارتفع عدد العاملين كتجار أفراد بنسبة 5% خلال العام الماضي، بينما زادت عمليات البحث عن عبارة "التسجيل للعمل الحر" بنسبة 36% خلال الربع الأخير.