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متفرقات

بسبب شعره.. هالاند يقاضي شركة طيران

Lebanon 24
01-10-2026 | 13:18
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رفع النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، دعوى قضائية ضد شركة "نورويجيان إير شاتل"، متهماً إياها باستخدام سماته المميزة من دون إذن في حملة ترويجية خلال كأس العالم 2026.
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وتعود القضية إلى منشور نشرته الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى طائراتها بعد تعديل صورتها وإضافة تسريحة شعر شقراء و"ذيل حصان" مشابهة للتسريحة التي اشتهر بها هالاند، وأرفقتها بعبارة تفيد بأنها "لم تبدُ نرويجية إلى هذا الحد من قبل". وحُذف المنشور لاحقاً.

وقال محامي هالاند، توماس هاغن، إن القضية تتعلق بما يعتبره اللاعب استخداماً غير مشروع لسماته المميزة في الترويج لتذاكر الطيران خلال المونديال. ومن المقرر أن تنظر محكمة أوسلو في القضية في 9 تشرين الأول.

من جهتها، أبدت شركة الطيران استغرابها من الدعوى، موضحة أن المنشورات جاءت في إطار تشجيع المنتخب النرويجي ومواكبة المحتوى الرائج عبر مواقع التواصل، معربة عن أملها في التوصل إلى حل عبر الحوار مع فريق هالاند.
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