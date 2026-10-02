"سيري" تنقذ صياداً علق تحت صخرة ضخمة

Advertisement

تحولت رحلة صيد فردية إلى سباق مع الموت، بعدما علقت صخرة ضخمة فوق شاب أميركي يبلغ 28 عاماً، قبل أن يتمكن من طلب النجدة عبر المساعد الصوتي "سيري".وبحسب مجلة " "، كان جو ليتل يصطاد بمفرده صباح 27 أيلول عند حاجز الأمواج في مرسى هاموند بولاية أوريغون، حين بدأت الصخرة التي استخدمها مقعداً بالتحرك. وحاول تثبيتها بقدميه، لكنه انزلق قبل أن تسقط فوقه وتثبته في مكانه.ورغم إصابته وعجزه عن الحركة، استخدم ليتل "سيري" من خلال سماعات الأذن لإجراء اتصال استغاثة. وتلقى قسم الإطفاء في وارنتون البلاغ، قبل أن يطلب مساعدة مركز الأميركي في قطاع نهر .وبسبب عدم استقرار الأرض وتعذر تنفيذ عملية الإنقاذ سيراً، أرسل مروحية إلى الموقع. وتمكنت فرق الإنقاذ من رفع الشاب ونقله إلى طاقم طبي للطوارئ.وأصيب ليتل بجروح بالغة في الوجه، بينها كسر في الفك، ونُقل إلى مستشفى في بورتلاند لتلقي العلاج.وقالت والدته ليتل إن بقاء ابنها على قيد الحياة "معجزة"، مشيرة إلى أنها أصيبت بالذعر عندما علمت بالحادث وحجم إصاباته.