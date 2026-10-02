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متفرقات

بعد 500 عام.. المومياوات تكشف اللحظات الأخيرة لأطفال الإنكا

Lebanon 24
02-10-2026 | 13:43
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بعد 500 عام.. المومياوات تكشف اللحظات الأخيرة لأطفال الإنكا
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كشفت فحوص حديثة لمومياوات أطفال من حضارة الإنكا، قُدّموا قرابين قبل نحو 500 عام، تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة من حياتهم، مشيرة إلى أن طرق وفاتهم لم تكن واحدة كما كان يُعتقد سابقاً.

واستخدم الباحثون التصوير المقطعي المحوسب لفحص مومياوات أربعة أطفال عُثر عليهم في منطقتي بركاني أمباتو وسارا سارا في بيرو، وكانوا جزءاً من طقوس "كاباكوتشا"، التي تضمنت تقديم أطفال قرابين للآلهة.
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وأظهرت الفحوص وجود إصابات قوية لدى بعض الضحايا، شملت الرأس والصدر والحوض، ما يشير إلى تعرض بعضهم لموت عنيف، خلافاً لافتراضات سابقة ربطت وفاتهم بالبرد القارس والظروف المناخية على قمم جبال الأنديز.

كما كشفت الدراسة اختلافاً في طريقة التعامل مع الجثامين بعد الوفاة، إذ أظهرت إحدى الحالات مؤشرات إلى نقل الجثمان وإعادة دفنه، مع استخدام منسوجات لتعويض أجزاء مفقودة من الأنسجة والعظام. ورصد الباحثون أيضاً مشكلات صحية لدى بعض الأطفال قبل وفاتهم.

وتقدم النتائج صورة أكثر تعقيداً عن طقوس التضحية لدى الإنكا، إذ كان يُنظر إلى الأطفال الذين يتم اختيارهم لهذه الطقوس باعتبارهم وسطاء مقدسين بين البشر والآلهة، فيما ساعدت الظروف شديدة البرودة في جبال الأنديز على حفظ عدد من أجسادهم لمئات السنين.
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