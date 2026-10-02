مادة مسرطنة في لعبة أطفال.. تحذير للمستهلكين

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حذّرت السلطات من لعبة أطفال بيعت عبر منصة " "، بعد الاشتباه في احتواء الرمال الموجودة داخلها على مادة الأسبستوس الخطرة والمسببة للسرطان.ودعت الجهات المختصة المستهلكين الذين اشتروا اللعبة إلى التوقف عن استخدامها، خصوصاً مع المخاطر التي قد تنتج عن استنشاق ألياف الأسبستوس عند تطايرها في الهواء.ويُعد الأسبستوس من المواد المحظورة في بسبب مخاطره الصحية، إذ يرتبط التعرض لأليافه بأمراض خطيرة قد تظهر ، من بينها بعض أنواع السرطان.ويعيد التحذير تسليط الضوء على سلامة المنتجات المخصصة للأطفال والمباعة عبر منصات التسوق الإلكترونية، وضرورة إخضاعها لمعايير وفحوص تضمن عدم احتوائها على مواد ضارة.