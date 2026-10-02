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متفرقات

مادة مسرطنة في لعبة أطفال.. تحذير للمستهلكين

Lebanon 24
02-10-2026 | 15:37
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مادة مسرطنة في لعبة أطفال.. تحذير للمستهلكين
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حذّرت السلطات البريطانية من لعبة أطفال بيعت عبر منصة "شي إن"، بعد الاشتباه في احتواء الرمال الموجودة داخلها على مادة الأسبستوس الخطرة والمسببة للسرطان.
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ودعت الجهات المختصة المستهلكين الذين اشتروا اللعبة إلى التوقف عن استخدامها، خصوصاً مع المخاطر التي قد تنتج عن استنشاق ألياف الأسبستوس عند تطايرها في الهواء.

ويُعد الأسبستوس من المواد المحظورة في بريطانيا بسبب مخاطره الصحية، إذ يرتبط التعرض لأليافه بأمراض خطيرة قد تظهر بعد سنوات، من بينها بعض أنواع السرطان.

ويعيد التحذير تسليط الضوء على سلامة المنتجات المخصصة للأطفال والمباعة عبر منصات التسوق الإلكترونية، وضرورة إخضاعها لمعايير وفحوص تضمن عدم احتوائها على مواد ضارة.
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