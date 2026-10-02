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برجك اليوم

Lebanon 24
02-10-2026 | 23:00
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الحمل
قد تشعر اليوم برغبة في حسم موضوع مؤجل، لكن التسرع قد يجعلك تغفل بعض التفاصيل المهمة. مهنيًا، حاول ترتيب أولوياتك قبل بدء خطوة جديدة.
الثور
قد تشعر بأن الأمور أصبحت أكثر هدوءًا مقارنة بالفترة الماضية، ما يمنحك فرصة للتفكير في خطواتك المقبلة. ماليًا، حاول الاستفادة من هذا الاستقرار دون الدخول في مصروفات غير ضرورية.
الجوزاء
قد يصلك اليوم خبر أو اتصال يجعلك تعيد ترتيب بعض خططك. حاول التعامل مع المستجدات بمرونة وعدم رفض التغيير لمجرد أنه لم يكن ضمن حساباتك.
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السرطان
قد تشعر اليوم بحاجة إلى الابتعاد قليلًا عن الضغوط والاهتمام بنفسك. لا تحاول حل جميع المشكلات في وقت واحد، وامنح نفسك فرصة لاستعادة طاقتك.
الأسد
تبدو أكثر قدرة على جذب الانتباه والتعبير عن أفكارك اليوم. وقد تستفيد من هذه الطاقة في مناقشة موضوع مهني أو طرح فكرة جديدة.
العذراء
قد تجد نفسك أمام مجموعة من المهام والقرارات، لكن تنظيم الوقت سيساعدك على التعامل معها بسهولة أكبر. لا تسمح للتفاصيل الصغيرة بأن تشتت تركيزك عن هدفك الأساسي.
الميزان
قد يكون اليوم مناسبًا لإعادة النظر في موضوع مهني أو شخصي لم يسر كما كنت تتمنى. وربما تجد طريقة جديدة للتعامل معه.
العقرب
قد يحمل اليوم للعقرب موقفًا يعيد إلى ذاكرته شخصًا أو موضوعًا من الماضي. وربما يحدث تواصل غير متوقع يثير داخله الكثير من التساؤلات.
القوس
قد تبدأ اليوم بالتفكير بجدية في تغيير بعض جوانب حياتك، سواء على مستوى العمل أو أسلوب الحياة. فكرة كانت مؤجلة قد تعود إلى الواجهة بقوة.
الجدي
قد تميل إلى تحمل مسؤوليات الآخرين إلى جانب مسؤولياتك، وهو ما قد يسبب لك ضغطًا غير ضروري. حاول تحديد ما يقع ضمن مسؤوليتك وما يمكنك تأجيله.
الدلو
قد يحمل السبت خبرًا أو موقفًا غير متوقع، لكنه قد يدفعك إلى التفكير بطريقة مختلفة. لا تتعامل مع التغيير باعتباره عائقًا، فقد يفتح لك بابًا جديدًا.
الحوت
قد تفضل اليوم الابتعاد عن الضجيج والتركيز على أمورك الخاصة. هذه الأجواء قد تساعدك على اتخاذ قرار كنت تؤجله منذ فترة.
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