بطريقة غير متوقعة.. ضبط فتاة سرقت هاتف سيدة (فيديو)

تمكنت من ضبط فتاة بتهمة سرقة هاتف محمول من حقيبة سيدة أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة "ميكروباص" في ، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر .





وقالت المصرية، في بيان الأحد، إن الأجهزة تابعت مقطع الفيديو، وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى 26 أيلول الماضي، حين تقدمت ربة منزل، مقيمة في دائرة قسم شرطة أول بمحافظة الغربية، ببلاغ إلى قسم شرطة ثان المنتزه، أفادت فيه بسرقة هاتفها أثناء محاولتها استقلال "ميكروباص".





وأوضحت الوزارة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتبين أنها عاطلة عن العمل ولها معلومات جنائية، وتقيم في دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان الهاتف المسروق، حيث جرى ضبطه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.







في وضح النهار.. كاميرات المراقبة توثق لحظة سرقة فتاة لهاتف سيدة مسنة في سيدي بشر بمدينة #الإسكندرية المصرية بطريقة غير متوقعة #إرم_نيوز #مصر https://t.co/aGDzKz0OFj — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 4, 2026 Advertisement