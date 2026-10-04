تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بطريقة غير متوقعة.. ضبط فتاة سرقت هاتف سيدة (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2026 | 12:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بطريقة غير متوقعة.. ضبط فتاة سرقت هاتف سيدة (فيديو)
بطريقة غير متوقعة.. ضبط فتاة سرقت هاتف سيدة (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط فتاة بتهمة سرقة هاتف محمول من حقيبة سيدة أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة "ميكروباص" في محافظة الإسكندرية، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الأحد، إن الأجهزة تابعت مقطع الفيديو، وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى 26 أيلول الماضي، حين تقدمت ربة منزل، مقيمة في دائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، ببلاغ إلى قسم شرطة ثان المنتزه، أفادت فيه بسرقة هاتفها أثناء محاولتها استقلال "ميكروباص".


وأوضحت الوزارة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتبين أنها عاطلة عن العمل ولها معلومات جنائية، وتقيم في دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان الهاتف المسروق، حيث جرى ضبطه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم... شخصٌ دخل إلى منزل سيّدة مسنة في إهدن وما قام به غير متوقّع
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا يشحن هاتفك بالسرعة المتوقعة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نقطة ضعف غير متوقعة يواجهها ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد غير متوقعة لأفلام الرعب على الأطفال: تبني المرونة وتفرغ السلبية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

محافظة الإسكندرية

الأجهزة الأمنية

محافظة البحيرة

وزارة الداخلية

محافظة الغربية

الإسكندرية ⁩

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-10-04
Lebanon24
10:46 | 2026-10-04
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04
Lebanon24
08:44 | 2026-10-04
Lebanon24
07:42 | 2026-10-04
Lebanon24
05:16 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24