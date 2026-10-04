بطريقة غير متوقعة.. ضبط فتاة سرقت هاتف سيدة (فيديو)

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في وضح النهار.. كاميرات المراقبة توثق لحظة سرقة فتاة لهاتف سيدة مسنة في سيدي بشر بمدينة #الإسكندرية المصرية بطريقة غير متوقعة
#إرم_نيوز #مصر https://t.co/aGDzKz0OFj
— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 4, 2026
في وضح النهار.. كاميرات المراقبة توثق لحظة سرقة فتاة لهاتف سيدة مسنة في سيدي بشر بمدينة #الإسكندرية المصرية بطريقة غير متوقعة
#إرم_نيوز #مصر https://t.co/aGDzKz0OFj