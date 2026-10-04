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برجك اليوم

Lebanon 24
04-10-2026 | 23:00
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الحمل
قد تبدأ يومك بطاقة قوية ورغبة في إنجاز الكثير من المهام. حاول استغلال هذه الطاقة في الأمور التي تحتاج إلى حسم، بدل الدخول في نقاشات جانبية.
الثور
قد تظهر أمامك فرصة مهنية أو فكرة جديدة تستحق الاهتمام، لكن لا تتخذ قرارًا سريعًا قبل دراسة تفاصيلها.
الجوزاء
يوم مناسب للجوزاء للتواصل وإجراء المحادثات المهمة. قد تحمل مكالمة أو رسالة خبرًا يساعدك في تطوير وضعك المهني.
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السرطان
قد تشعر بأن المسؤوليات تتزايد من حولك، لذلك حاول ألا تحمل نفسك أكثر مما تستطيع. ترتيب المهام سيجعلك أكثر قدرة على الإنجاز.
الأسد
تتمتع اليوم بحضور قوي وقدرتك على إقناع الآخرين تكون واضحة، ما يساعدك في طرح أفكارك أو الدفاع عن وجهة نظرك.
العذراء
يبدو اليوم مناسبًا لترتيب جدولك والتخلص من الملفات المتراكمة. وقد تكتشف أن مشكلة كنت تراها معقدة يمكن حلها بخطوات بسيطة.
الميزان
قد تجد نفسك أمام مسألة تحتاج إلى موقف واضح. التردد لفترة أطول قد يزيد الأمور تعقيدًا، لذلك اجمع المعلومات اللازمة ثم اتخذ القرار الذي يناسبك.
العقرب
قد يكون اليوم مليئًا بالأفكار والمشاعر بالنسبة للعقرب، وربما يعود موضوع عاطفي قديم إلى ذهنه. حاول ألا تسمح للماضي بالتأثير على قراراتك الحالية.
القوس
قد يصل إليك اليوم خبر أو اقتراح يجعلك تعيد النظر في بعض خططك. لا تتعامل معه باعتباره عائقًا، فقد يكون بداية لمسار مختلف.
الجدي
قد لا تحصل على النتائج التي تريدها فورًا، لكن خطواتك اليوم تضع أساسًا مهمًا لما هو قادم. ركز على الإنجاز بدل التفكير في سرعة النتائج.
الدلو
قد تحصل على إلهام يساعدك في تطوير مشروع أو حل مشكلة مهنية. لا تتجاهل الأفكار التي تبدو مختلفة، فقد تكون أكثر فائدة مما تتوقع.
الحوت
قد تجد فرصة لإنهاء خلاف أو تصحيح سوء تفاهم مع شخص قريب. المبادرة بالكلام الهادئ قد تكون كافية لإعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي.
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