العثور على فتاة مفقودة في المكسيك... ووالدها يواجه اتهامات خطيرة في أميركا

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وبحسب مجلة "People"، أعلنت شرطة مقاطعة مونتيري أن ديانا غالفيس عُثر عليها سالمة ونُقلت إلى رعاية السلطات المحلية في المكسيك، فيما أوقفت السلطات المكسيكية والدها سيرخيو غالفيس ، البالغ 38 عاماً. وقالت الشرطة إن بيريز كان بحوزته مخدرات لحظة توقيفه.ويواجه بيريز في كاليفورنيا اتهامات تشمل سفاح القربى، وارتكاب أفعال جنسية مع قاصر، وممارسة الجنس بصورة غير قانونية، وإخفاء طفل وتعريضه للخطر. ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما قالت السلطات المكسيكية إنها على علم بالتهم الموجهة إليه في مقاطعة مونتيري.وكانت السلطات قد أصدرت في 6 أيلول إنذار "Amber Alert" للبحث عن ديانا، بعد أكثر من شهر على العثور في الأول من آب على مولود ميت على جانب طريق في شمال مقاطعة مونتيري. واعتقد المحققون أن الرضيعة، التي أطلقوا عليها اسم "Baby Angelita"، هي طفلة ديانا، فيما يشتبهون بأن بيريز هو والدها البيولوجي.وأفادت السلطات بأن التحقيق أظهر وجود ديانا ووالدها في منطقة ساليناس داخل سيارة "نيسان ألتيما" بيضاء من دون لوحات، قبل العثور على السيارة لاحقاً، بينما بقي مكان وجودهما مجهولاً إلى أن أعلنت السلطات هذا الأسبوع العثور على الفتاة واعتقال والدها.وكانت ديانا قد خضعت في وقت سابق للبحث بموجب مذكرة مرتبطة بالتحقيق في وفاة الرضيعة، إلا أن المدعية العامة في مقاطعة مونتيري، جينين باتشيوني، أوضحت أن مكتبها لم يوافق مسبقاً على توجيه تهمة القتل إليها، مؤكدة أن الفتاة تُعتبر ضحية للاعتداء المزعوم من والدها.وقالت باتشيوني إن "لا طفلاً يجب أن يضطر إلى تحمل مثل هذه الظروف المروعة"، فيما تواصل السلطات التحقيق في القضية، بما في ذلك احتمال توجيه اتهامات أخرى مرتبطة بوالدة الفتاة.