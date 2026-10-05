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منوعات

حادث ضخم على جسر أميركي يقلب خطة زواج إلى لحظة لا تُنسى

Lebanon 24
05-10-2026 | 15:15
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حادث ضخم على جسر أميركي يقلب خطة زواج إلى لحظة لا تُنسى
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لم ينتظر كيفن كوسا، من فيلادلفيا، انتهاء الرحلة أو حتى الوصول إلى وجهته ليطلب من حبيبته ميغان كوين الزواج، بعدما وجد نفسه معها وسط حادث سير ضخم شمل 69 سيارة على جسر في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية.
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وكان كوسا وكوين في طريقهما جنوباً لقضاء عطلة، الخميس 1 تشرين الأول، عندما تعرضا لحادث تصادمي متسلسل على جسر سانتي فوق بحيرة ماريون، على الطريق السريع I-95. وشارك في الحادث 69 مركبة، بينها 15 شاحنة ضخمة، فيما أُصيب شخصان بجروح خطيرة.

وبعد خروجهما من السيارة والتأكد من سلامة الموجودين حولهما، وسط الفوضى وتعليمات بمغادرة الجسر، قرر كوسا إخراج خاتم خطوبة كان يخفيه داخل حقيبته.

وقال كوسا إنه شعر بأنه لن يجد "لحظة أكثر تميزاً من تلك"، ثم طلب من كوين الزواج، فأجابته فوراً بـ"نعم".


وكان كوسا يعتزم التقدم لخطبتها في اليوم التالي، لكنه قال إن ما حدث جعله يدرك أن "لا وقت أفضل من الآن".

ونُقل الثنائي لاحقاً إلى مستشفى MUSC Health Orangeburg لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، فيما تسببت الحادثة في توقف حركة المرور لساعات. وأفادت السلطات بأن الضباب الكثيف قلل الرؤية بشكل كبير، ما ترك السائقين أمام وقت محدود للتوقف.
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