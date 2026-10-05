حادث ضخم على جسر أميركي يقلب خطة زواج إلى لحظة لا تُنسى

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وكان كوسا وكوين في طريقهما جنوباً لقضاء عطلة، الخميس 1 تشرين الأول، عندما تعرضا لحادث تصادمي متسلسل على جسر فوق بحيرة ماريون، على I-95. وشارك في الحادث 69 مركبة، بينها 15 شاحنة ضخمة، فيما أُصيب شخصان بجروح خطيرة.وبعد خروجهما من السيارة والتأكد من سلامة الموجودين حولهما، وسط الفوضى وتعليمات بمغادرة ، قرر كوسا إخراج خاتم خطوبة كان يخفيه داخل حقيبته.وقال كوسا إنه شعر بأنه لن يجد "لحظة أكثر تميزاً من تلك"، ثم طلب من كوين الزواج، فأجابته فوراً بـ"نعم".وكان كوسا يعتزم التقدم لخطبتها في اليوم التالي، لكنه قال إن ما حدث جعله يدرك أن "لا وقت أفضل من الآن".ونُقل لاحقاً إلى مستشفى MUSC Health Orangeburg لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، فيما تسببت الحادثة في توقف حركة المرور لساعات. وأفادت السلطات بأن الضباب الكثيف قلل الرؤية بشكل كبير، ما ترك السائقين أمام وقت محدود للتوقف.