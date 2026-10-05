2000 دولار لتزيين واجهة منزل بالقرع... كيف تحوّلت هواية أميركية إلى مشروع؟

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حوّلت أم أميركية شغفها بتزيين منزلها بمناسبة الخريف إلى مشروع موسمي تتقاضى فيه ما يصل إلى 2000 دولار لتزيين واجهة منزل واحد بالقرع.وبحسب تقرير حصري نشره موقع "People"، بدأت هازليت، البالغة 37 عاماً والمقيمة في بولاية ، الفكرة بعدما شاهد زوجها مقابلة مع مؤسسة شركة متخصصة في تزيين الشرفات بالقرع. وبعدما أدركت أنه لا توجد خدمة مماثلة في منطقتها، قررت خوض التجربة.ما بدأ كوسيلة لتحقيق دخل إضافي تحوّل إلى عمل موسمي تديره هازليت مع زوجها تحت اسم "Porch In Season". ويعمل خلال موسم الخريف على شراء آلاف حبات القرع وتنظيفها ومعالجتها ونقلها بالشاحنة، قبل ترتيبها في تصاميم مخصصة أمام منازل الزبائن.وتتوقع هازليت التعامل مع نحو 5000 حبة قرع هذا الخريف، فيما تبدأ أسعار خدماتها من 200 دولار، ويبلغ سعر باقتها الأكثر شعبية 570 دولاراً، بينما تبدأ أكبر الباقات من 1195 دولاراً.أما أغلى واجهة نفذتها حتى الآن، فبلغت كلفتها 2000 دولار، وضمت 124 حبة قرع وخمس حزم من القش موزعة على منطقتين منفصلتين من العقار.وتختار هازليت كل حبة وفق لونها وشكلها وحجمها، ثم تغسلها يدوياً وتعالجها بمحلول طبيعي للمساعدة في إبعاد الآفات وإطالة عمرها. وتقول إن كل حبة يتم التعامل معها خمس مرات على الأقل، فيما تزن معظم الحبات بين 8 و10 أرطال، وقد يتجاوز وزن بعض الأنواع العملاقة 110 أرطال.وتستغرق عملية التزيين عادة بين ساعتين وثلاث ساعات، بينما احتاج أكبر مشروع إلى ست ساعات من العمل في الموقع، بمساعدة ابنتيها.ولا ينتهي العمل بعد انتهاء موسم الخريف، إذ تقدم هازليت أيضاً خدمة إزالة القرع، وتتعاون مع مزارعين محليين لتوزيعه على مواشيهم.ورغم توسع المشروع، لا تزال تديره مع زوجها فقط، فيما تخطط لتقديم تصاميم أكثر تخصيصاً وتجربة ألوان وأنواع مختلفة من القرع مستقبلاً.