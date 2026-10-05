تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

2000 دولار لتزيين واجهة منزل بالقرع... كيف تحوّلت هواية أميركية إلى مشروع؟

Lebanon 24
05-10-2026 | 15:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
2000 دولار لتزيين واجهة منزل بالقرع... كيف تحوّلت هواية أميركية إلى مشروع؟
2000 دولار لتزيين واجهة منزل بالقرع... كيف تحوّلت هواية أميركية إلى مشروع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حوّلت أم أميركية شغفها بتزيين منزلها بمناسبة الخريف إلى مشروع موسمي تتقاضى فيه ما يصل إلى 2000 دولار لتزيين واجهة منزل واحد بالقرع.

وبحسب تقرير حصري نشره موقع "People"، بدأت براندي هازليت، البالغة 37 عاماً والمقيمة في لوكهارت بولاية تكساس، الفكرة بعدما شاهد زوجها مقابلة مع مؤسسة شركة متخصصة في تزيين الشرفات بالقرع. وبعدما أدركت أنه لا توجد خدمة مماثلة في منطقتها، قررت خوض التجربة.
Advertisement


ما بدأ كوسيلة لتحقيق دخل إضافي تحوّل إلى عمل موسمي تديره هازليت مع زوجها تحت اسم "Porch In Season". ويعمل الثنائي خلال موسم الخريف على شراء آلاف حبات القرع وتنظيفها ومعالجتها ونقلها بالشاحنة، قبل ترتيبها في تصاميم مخصصة أمام منازل الزبائن.

وتتوقع هازليت التعامل مع نحو 5000 حبة قرع هذا الخريف، فيما تبدأ أسعار خدماتها من 200 دولار، ويبلغ سعر باقتها الأكثر شعبية 570 دولاراً، بينما تبدأ أكبر الباقات من 1195 دولاراً.
عرّفها زوجها على تزيين الشرفة بالقرع. والآن، تنقل 5000 قرعة سنوياً لعرضها في أماكن تصل قيمتها إلى 2000 دولار.


أما أغلى واجهة نفذتها حتى الآن، فبلغت كلفتها 2000 دولار، وضمت 124 حبة قرع وخمس حزم من القش موزعة على منطقتين منفصلتين من العقار.

وتختار هازليت كل حبة وفق لونها وشكلها وحجمها، ثم تغسلها يدوياً وتعالجها بمحلول طبيعي للمساعدة في إبعاد الآفات وإطالة عمرها. وتقول إن كل حبة يتم التعامل معها خمس مرات على الأقل، فيما تزن معظم الحبات بين 8 و10 أرطال، وقد يتجاوز وزن بعض الأنواع العملاقة 110 أرطال.

وتستغرق عملية التزيين عادة بين ساعتين وثلاث ساعات، بينما احتاج أكبر مشروع إلى ست ساعات من العمل في الموقع، بمساعدة ابنتيها.

ولا ينتهي العمل بعد انتهاء موسم الخريف، إذ تقدم هازليت أيضاً خدمة إزالة القرع، وتتعاون مع مزارعين محليين لتوزيعه على مواشيهم.

ورغم توسع المشروع، لا تزال تديره مع زوجها فقط، فيما تخطط لتقديم تصاميم أكثر تخصيصاً وتجربة ألوان وأنواع مختلفة من القرع مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
ضمن مشروع يهدف إلى مكافحة سوء التغذية.. تسمم نحو 2000 شخص بسبب وجبات مجانية!
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس اسطفان: حصرية السلاح ليست مشروع مواجهة مع طائفة أو مواجهة لبنانيين بين بعضهم
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحوّلت "تيثر" إلى شريان مالي لطهران وحلفائها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رواد "إكس" يرصدون هوايةً لأحد النواب
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

صور

الثنائي

لوكهارت

براندي

شركة م

تكساس

بولا

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-05
Lebanon24
15:15 | 2026-10-05
Lebanon24
15:12 | 2026-10-05
Lebanon24
09:55 | 2026-10-05
Lebanon24
09:06 | 2026-10-05
Lebanon24
07:19 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24