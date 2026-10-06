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السفر في 2027 لن يشبه ما سبقه.. اقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
06-10-2026 | 03:43
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السفر في 2027 لن يشبه ما سبقه.. اقرأوا هذا الخبر
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بدأ المسافرون يكتشفون متعة مختلفة عن الجولات والمعالم وقوائم "الأماكن التي يجب زيارتها"، تتمثل في أن يفعلوا أقل، لكن أن يعيشوا أكثر. فبدل الانتقال السريع بين المدن وحشر أكبر عدد ممكن من التجارب في أيام قليلة، يتجه كثيرون إلى إجازات أبطأ، وإقامات أطول، ووقت أكبر للاستمتاع بالمكان.

ويرصد تقرير صادر عن شركة التسويق السياحي البريطانية "ليمنغراس" تحولًا واضحًا في سلوك المسافرين المتوقع خلال 2027، مع تزايد الإقبال على ما يُعرف بـ "العطلة غير المُحسّنة"، أي الرحلات التي تتخلى عن الجداول المزدحمة لمصلحة برامج أبسط وعدد أقل من الوجهات.
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وقالت ميريام بيترنيك ماكارتني، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة "ليمنغراس ماركتينغ": "لسنوات، كان السفر أسير لغة التحسين: المزيد من الوجهات، المزيد من التجارب، مزيد من التخصيص والمزيد من الكفاءة. لكن اتجاهات 2027 توحي بأن المسافرين أصبحوا يطرحون سؤالًا أكثر إنسانية: كيف أريد أن أشعر؟".

ويشير التقرير إلى أن المسافر لا يبحث فقط عن عدد أكبر من التجارب، بل عن تجارب "أعمق وأكثر معنى"، مثل التعرف إلى الثقافة المحلية، والتفاعل مع السكان، والاستعانة بمرشدين وخبراء بدل الاعتماد الكامل على توصيات الذكاء الاصطناعي.

كما يتوقع التقرير نمو الاهتمام بالرحلات القريبة، والسفر بالقطار، والإجازات خارج مواسم الذروة، إلى جانب تجارب تساعد على الاسترخاء واستعادة التوازن النفسي.

وفي المقابل، قد تصبح "الفخامة" في السفر أقل ارتباطًا بالخدمات المبالغ فيها، وأكثر ارتباطًا بامتلاك الوقت والخصوصية والقدرة على الاستمتاع بالرحلة دون الشعور بضرورة إنجاز قائمة طويلة من الأنشطة. (إرم نيوز)

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