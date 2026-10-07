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منوعات

في الستين من عمرها.. امرأة تضع مولودا هذه قصتها

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:00
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في الستين من عمرها.. امرأة تضع مولودا هذه قصتها
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أنجبت امرأة صينية تدعى تشانغ، تبلغ من العمر 60 عاما، ابنة بعد عامين من ولادة ابنها، وفق ما أفادت صحيفة "South China Morning Post". 
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ووفقا للصحيفة، ولدت ابنة تشانغ في 17 أيلول الماضي بعملية قيصرية. وقالت المرأة: "أنا سعيدة جدا! لدي ابن وابنة، وحياتي مليئة بالرضا".

يذكر أن تشانغ وضعت مولودها الثاني في سن 58 عاما. ووفقا للقابلة، فإن الحمل في هذا العمر نادر الحدوث في الصين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تشانغ قد خضعت لعملية تلقيح اصطناعي.

واعترفت تشانغ بأنها قررت الإنجاب في هذا العمر المتأخر بعد وفاة طفلها الأول عام 2022. وعلى الرغم من مخاوف زوجها، كانت واثقة من قدرتها على تحمل المسؤولية. وقالت إنها كانت تقوم بأعمالها المنزلية بشكل طبيعي خلال فترتي الحمل.

وتعتقد الأم البالغة من العمر 60 عاما أنها ستعيش حياة طويلة بفضل جيناتها.(روسيا اليوم)
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