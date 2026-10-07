بعد 25 عاماً في إدارة مدرسة كاثوليكية.. اتهام كاهن بالاعتداء الجنسي!

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وبحسب الصحيفة، أدار بليسي لأكثر من 25 عاماً مؤسسة "ليه شارترو" التعليمية في مدينة ليون، التي تضم مراحل والإعدادي والثانوي وقسماً داخلياً، ويقصدها أكثر من 4 آلاف طالب.وتعود القضية إلى علاقة بين الكاهن وطالبة كانت بالغة عند وقوع الحادثة. وفي الماضي، أوقفه رئيس أساقفة ليون دي جيرمي عن العمل، وفتح تحقيقاً كنسياً بعد العلاقة.وبعد اعتبار الشابة ضحية، أبلغت الأبرشية السلطات المختصة، التي باشرت تحقيقاً أولياً. وفي أيلول، تقدمت الشابة بشكوى تتهم فيها الكاهن بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في ظروف مشددة.ووجهت في ليون إلى بليسي اتهامات بالاغتصاب عبر استغلال النفوذ المرتبط بمنصبه، والاعتداء الجنسي على شخص مستضعف باستغلال السلطة الوظيفية، إلى جانب التهديد والترهيب بهدف دفع الضحية إلى الصمت.