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متفرقات

بعد 25 عاماً في إدارة مدرسة كاثوليكية.. اتهام كاهن بالاعتداء الجنسي!

Lebanon 24
07-10-2026 | 11:19
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بعد 25 عاماً في إدارة مدرسة كاثوليكية.. اتهام كاهن بالاعتداء الجنسي!
بعد 25 عاماً في إدارة مدرسة كاثوليكية.. اتهام كاهن بالاعتداء الجنسي! photos 0
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أفادت صحيفة "لوموند"، اليوم الأربعاء، بأن الكاهن الفرنسي جان برنار بليسي، البالغ 63 عاماً، يخضع لتحقيق قضائي في قضية تتعلق باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في ظروف مشددة.
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وبحسب الصحيفة، أدار بليسي لأكثر من 25 عاماً مؤسسة "ليه شارترو" الكاثوليكية التعليمية في مدينة ليون، التي تضم مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي وقسماً داخلياً، ويقصدها أكثر من 4 آلاف طالب.


وتعود القضية إلى علاقة بين الكاهن وطالبة كانت بالغة عند وقوع الحادثة. وفي تموز الماضي، أوقفه رئيس أساقفة ليون أوليفييه دي جيرمي عن العمل، وفتح تحقيقاً كنسياً بعد اطلاعه على العلاقة.


وبعد اعتبار الشابة ضحية، أبلغت الأبرشية السلطات المختصة، التي باشرت تحقيقاً أولياً. وفي أيلول، تقدمت الشابة بشكوى تتهم فيها الكاهن بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في ظروف مشددة.


ووجهت النيابة العامة في ليون إلى بليسي اتهامات بالاغتصاب عبر استغلال النفوذ المرتبط بمنصبه، والاعتداء الجنسي على شخص مستضعف باستغلال السلطة الوظيفية، إلى جانب التهديد والترهيب بهدف دفع الضحية إلى التزام الصمت.
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