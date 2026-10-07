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متفرقات

برقم قياسي.. شاب يدخل غينيس في لعبة "كاندي كراش ساغا" (صورة)

Lebanon 24
07-10-2026 | 14:12
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برقم قياسي.. شاب يدخل غينيس في لعبة كاندي كراش ساغا (صورة)
برقم قياسي.. شاب يدخل غينيس في لعبة كاندي كراش ساغا (صورة) photos 0
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سجّل الشاب الهندي شوبهام كومار، البالغ 19 عاماً، اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما وصل إلى المستوى 22,222 في لعبة الألغاز الشهيرة "كاندي كراش ساغا".

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وبحسب "سجل الأرقام القياسية الدولي"، تم توثيق إنجاز كومار، المقيم في منطقة ديغوارا بولاية بيهار، بتاريخ 5 تموز 2026، ضمن فئة أعلى مستوى تم بلوغه في اللعبة للمراهقين.

وتعتمد "كاندي كراش"على جمع العناصر المتشابهة وإنجاز مهام محددة في كل مرحلة، مع ازدياد صعوبة التحديات تدريجياً، ما يتطلب من اللاعبين تطوير استراتيجيات مختلفة للتقدم في المستويات.

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