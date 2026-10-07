برقم قياسي.. شاب يدخل غينيس في لعبة "كاندي كراش ساغا" (صورة)

سجّل الشاب شوبهام ، البالغ 19 عاماً، اسمه في موسوعة ، بعدما وصل إلى المستوى 22,222 في لعبة الألغاز الشهيرة " ".

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وبحسب "سجل الأرقام القياسية الدولي"، تم توثيق إنجاز كومار، المقيم في منطقة ديغوارا بولاية بيهار، بتاريخ 5 2026، ضمن فئة أعلى مستوى تم بلوغه في اللعبة للمراهقين.

وتعتمد " كراش"على جمع العناصر المتشابهة وإنجاز مهام محددة في كل مرحلة، مع ازدياد صعوبة التحديات تدريجياً، ما يتطلب من اللاعبين تطوير استراتيجيات مختلفة للتقدم في المستويات.