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برجك اليوم

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:00
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الحمل
قد تجد نفسك اليوم أمام فرصة تستحق الاهتمام، سواء في العمل أو في حياتك الشخصية. لديك طاقة كبيرة تدفعك إلى التحرك، لكن النجاح يحتاج إلى قليل من الهدوء قبل اتخاذ القرار.
الثور
تشعر بأن الأمور تتحرك أخيراً بعد فترة من البطء. وقد تسمع خبراً يغير مزاجك ويعيد إليك الحماس تجاه أمر كنت قد فقدت الأمل في حدوثه.
الجوزاء
تحتاج اليوم إلى تنظيم وقتك، خصوصاً إذا تراكمت أمامك المهام. كثرة التفكير في أكثر من موضوع قد تجعلك تفقد تركيزك.
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السرطان
يبدو أن الجانب العاطفي يحتل مساحة كبيرة من يومك. وقد تكون أمام فرصة لاستعادة دفء علاقة شعرت خلال الفترة الماضية بأنها أصبحت أكثر برودة.
الأسد
قد تكتشف اليوم أن الحل الذي تبحث عنه منذ فترة كان أقرب مما تتخيل. قدرتك على التصرف بسرعة ستكون مفيدة، شرط ألا تتحول إلى تسرع.
العذراء
قد تجد نفسك أمام موقف يحتاج إلى تفسير، لكن من الأفضل ألا تتسرع في إصدار الأحكام. بعض التفاصيل التي تبدو واضحة قد تحمل جانباً آخر.
الميزان
قد تصل اليوم إلى مرحلة تشعر فيها بأن عليك حسم موضوع ظل معلقاً لفترة طويلة. لا تحاول إرضاء الجميع على حساب راحتك.
العقرب
رغم بعض الضغوط التي قد تظهر في بداية اليوم، فإنك قادر على التعامل معها إذا حافظت على هدوئك.
القوس
قد تواجه موقفاً يتطلب منك اختيار كلماتك بعناية. المواجهة المباشرة ليست دائماً الحل الأفضل، خصوصاً في محيط العمل.
الجدي
تشعر اليوم بأن مرحلة التخطيط انتهت وأن الوقت أصبح مناسباً للتحرك. لديك قدرة جيدة على ترتيب خطواتك والوصول إلى أهدافك تدريجياً.
الدلو
يحمل اليوم فرصة للتواصل مع شخص جديد أو استعادة علاقة قديمة. وقد يكون لهذا اللقاء تأثير أكبر مما تتوقع.
الحوت
قد تكون اعتدت وضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك، لكن اليوم يدعوك إلى التوقف قليلاً والاهتمام براحتك.
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العذراء

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

بيرة

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