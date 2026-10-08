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متفرقات

"لم أستطع فعل أي شيء".. الأمير هاري يروي أصعب أيام حياته

Lebanon 24
08-10-2026 | 12:15
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لم أستطع فعل أي شيء.. الأمير هاري يروي أصعب أيام حياته
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كشف الأمير هاري عن مروره بحالة اكتئاب استمرت نحو أسبوعين، عقب انتقاله إلى كندا برفقة زوجته ميغان ماركل وابنهما آرتشي أواخر عام 2019، نتيجة الضغوط النفسية والتوتر المستمر الذي عاشه لسنوات.
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وأوضح هاري، خلال درس عبر منصة "MasterClass"، أنه عانى ما وصفه بـ"انهيار الأدرينالين" بعد يومين أو ثلاثة من وصوله إلى كندا، بعدما اعتاد جسده على مستويات مرتفعة من التوتر، ما جعله يشعر بالعجز عن ممارسة أنشطته اليومية أو إنجاز أي عمل.

وأشار إلى أن التحاقه بالجيش في سن العشرين شكّل وسيلة للهروب من الضغوط النفسية، قبل أن يكتشف لاحقاً أن بعض تجاربه العسكرية أعادت إحياء صدمات مرتبطة بفقدان والدته الأميرة ديانا.

وأضاف أنه بدأ يعاني نوبات هلع وأعراضاً جسدية عقب عودته من مهمته العسكرية الثانية في أفغانستان عام 2013، بينها الشعور بالاختناق عند ارتداء ملابس رسمية ضيقة الياقة.

وتحدث هاري أيضاً عن صعوبة تقبّل وفاة والدته وشعوره بالذنب عندما كان يشعر بالسعادة في غيابها، مؤكداً أنه أدرك لاحقاً أنها كانت تتمنى له حياة سعيدة، وهو ما ساعده على تجاوز جانب من معاناته والمضي قدماً.
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