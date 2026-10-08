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متفرقات

مغامرة كادت تودي بحياته.. والسبب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-10-2026 | 15:16
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مغامرة كادت تودي بحياته.. والسبب الذكاء الاصطناعي
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أنقذت فرق البحث والإنقاذ في كندا مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما علق على منحدر جبلي شديد الخطورة، خلال رحلة خطط لمسارها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
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واستعان المراهق بمساعد الذكاء الاصطناعي "كلود" لتخطيط رحلة من جبل "غراوس" إلى جبل "كراون" في مقاطعة كولومبيا البريطانية، قبل أن يضل طريقه ويصل إلى منطقة صخرية خطيرة تُعرف باسم "ويدو ميكر".

وأقرّ المراهق بأنه أخطأ في اختيار المسار، ليجد نفسه عالقاً على حافة صخرية شبه عمودية، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة.

واستعانت فرق الإنقاذ بمروحية للوصول إليه، لكن وعورة المنطقة حالت دون هبوطها، ما اضطر المنقذين إلى النزول بالحبال من أعلى المنحدر وتأمينه قبل نقله جواً إلى قاعدة إنقاذ قريبة.

واستغرقت عملية إنقاذه نحو ثلاث ساعات من تلقي البلاغ.

وحذّر مدير عمليات البحث في مجموعة "نورث شور ريسكيو"، بول ماركي، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده في تخطيط الرحلات الجبلية، مشدداً على ضرورة دراسة المسارات مسبقاً والاستعداد لمخاطرها.
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