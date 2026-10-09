كحول داخل دواء للأطفال!

Advertisement

وأوضحت الإدارة، الثلاثاء 6 تشرين الأول، أن شركة Pacific Health Sciences سحبت طوعاً منتج Baby Sleep Gripe Water من علامة Babies’ Magic Tea، بعدما كشفت الفحوص وجود الإيثانول والميثانول والأيزوبروبانول.وبحسب بيان الشركة المنشور على موقع الإدارة، بلغت نسب المواد المكتشفة نحو 8.3% من الإيثانول، و0.35% من الميثانول، و0.48% من الأيزوبروبانول، وهي مواد لم تُذكر على ملصق المنتج.ويشمل السحب دفعة واحدة تحمل الرقم 25122bw، وتُباع في عبوة كهرمانية سعة 4 أونصات، أي نحو 118 ملليلتر، داخل علبة كرتونية زرقاء. ويظهر رقم الدفعة أسفل العلبة وعلى أحد جوانب العبوة، التي تحتوي أيضاً على محقنة فموية.وكان المنتج يُباع عبر الموقع الإلكتروني لشركة Secrets of Tea ومنصة Amazon.وحذرت إدارة الغذاء والدواء من أن هذه المواد قد تؤثر في عمل الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن تعرض الرضع للإيثانول قد يرتبط بعواقب طويلة الأمد على النمو. كما قد يؤدي التعرض للكميات الموصى بها على العبوة إلى النعاس، وفقدان التناسق الحركي، وتغيرات سلوكية، والغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن.وأضافت الإدارة أن التعرض لكميات أكبر قد يزيد خطر تثبيط التنفس ومضاعفات صحية خطيرة أخرى.ولم تُسجّل أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتج حتى الآن، فيما تواصلت مجلة "People" مع الشركة الموزعة للتعليق.