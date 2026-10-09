تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

كحول داخل دواء للأطفال!

Lebanon 24
09-10-2026 | 01:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كحول داخل دواء للأطفال!
كحول داخل دواء للأطفال! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) سحب دفعة من مكمل غذائي مخصص لمساعدة الرضع على النوم، بعد اكتشاف احتوائه على أنواع من الكحول غير المدرجة على الملصق، وفق ما أوردته مجلة "People".
Advertisement

وأوضحت الإدارة، الثلاثاء 6 تشرين الأول، أن شركة Pacific Health Sciences سحبت طوعاً منتج Baby Sleep Gripe Water من علامة Babies’ Magic Tea، بعدما كشفت الفحوص وجود الإيثانول والميثانول والأيزوبروبانول.

وبحسب بيان الشركة المنشور على موقع الإدارة، بلغت نسب المواد المكتشفة نحو 8.3% من الإيثانول، و0.35% من الميثانول، و0.48% من الأيزوبروبانول، وهي مواد لم تُذكر على ملصق المنتج.
Baby sleep supplement recalled after FDA finds alcohol in bottles


ويشمل السحب دفعة واحدة تحمل الرقم 25122bw، وتُباع في عبوة كهرمانية سعة 4 أونصات، أي نحو 118 ملليلتر، داخل علبة كرتونية زرقاء. ويظهر رقم الدفعة أسفل العلبة وعلى أحد جوانب العبوة، التي تحتوي أيضاً على محقنة فموية.

وكان المنتج يُباع عبر الموقع الإلكتروني لشركة Secrets of Tea ومنصة Amazon.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء من أن هذه المواد قد تؤثر في عمل الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن تعرض الرضع للإيثانول قد يرتبط بعواقب طويلة الأمد على النمو. كما قد يؤدي التعرض للكميات الموصى بها على العبوة إلى النعاس، وفقدان التناسق الحركي، وتغيرات سلوكية، والغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن.

وأضافت الإدارة أن التعرض لكميات أكبر قد يزيد خطر تثبيط التنفس ومضاعفات صحية خطيرة أخرى.

ولم تُسجّل أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتج حتى الآن، فيما تواصلت مجلة "People" مع الشركة الموزعة للتعليق.
مواضيع ذات صلة
طفلة أخذت دواءً خاطئاً... وهذا ما حلّ بها
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلين شقيقين بعد تناولهما دواء جدتهما بالخطأ!
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن قد تهدد تغذية الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باحثون يكتشفون تأثيراً غير متوقع لدواء الصرع على أورام الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الغذاء

الكحول

tea ☕️

هرمان

إيثان

توني

بانو

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-10-09
Lebanon24
23:30 | 2026-10-08
Lebanon24
23:00 | 2026-10-08
Lebanon24
22:01 | 2026-10-08
Lebanon24
15:48 | 2026-10-08
Lebanon24
15:16 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24