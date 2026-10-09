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متفرقات

"نسيت ضحكتها".. الأمير هاري يستعيد مأساة والدته

Lebanon 24
09-10-2026 | 14:36
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نسيت ضحكتها.. الأمير هاري يستعيد مأساة والدته
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أعاد الأمير البريطاني هاري الحديث عن مأساة وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قضت في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1997، في حادثة تركت أثراً عميقاً في حياته، ولا تزال حاضرة في تصريحاته بشأن فقدان والدته.
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وفي حديث خلال جلسة تناولت الحزن والفقد، كشف هاري أنه عاش سنوات من التبلّد العاطفي، معتقداً أن استعادة شعوره بالسعادة بعد وفاة والدته قد تشكّل نوعاً من الخيانة لذكراها.

وأوضح أنه حاول طويلاً الابتعاد عن مشاعره، حتى إنه نسي ضحكة والدته، قبل أن يساعده استخدام عطرها، بناءً على اقتراح من معالجة نفسية، على استعادة ذكريات ومشاعر مرتبطة بها.

وأشار إلى أنه أدرك لاحقاً أن والدته كانت تتمنى له السعادة، وهو ما ساعده على تغيير نظرته إلى الحياة والتعامل مع فقدانها.

وتحدث هاري أيضاً عن مروره بفترة اكتئاب استمرت نحو أسبوعين بعد انتقاله إلى كندا عام 2019، موضحاً أنه عانى هبوطاً حاداً في مستويات الأدرينالين بعد ابتعاده عن الضغوط التي اعتادها، ما جعله يجد صعوبة في أداء مهامه اليومية.

 
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