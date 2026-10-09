"نسيت ضحكتها".. الأمير هاري يستعيد مأساة والدته

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أعاد الأمير هاري الحديث عن مأساة وفاة والدته ، التي قضت في حادث سير بالعاصمة عام 1997، في حادثة تركت أثراً عميقاً في حياته، ولا تزال حاضرة في تصريحاته بشأن فقدان والدته.وفي حديث خلال جلسة تناولت الحزن والفقد، كشف هاري أنه عاش التبلّد العاطفي، معتقداً أن استعادة شعوره بالسعادة بعد وفاة والدته قد تشكّل نوعاً من الخيانة لذكراها.وأوضح أنه حاول طويلاً الابتعاد عن مشاعره، حتى إنه نسي ضحكة والدته، قبل أن يساعده استخدام عطرها، بناءً على اقتراح من معالجة نفسية، ذكريات ومشاعر مرتبطة بها.وأشار إلى أنه أدرك لاحقاً أن والدته كانت تتمنى له السعادة، وهو ما ساعده على تغيير نظرته إلى الحياة والتعامل مع فقدانها.وتحدث هاري أيضاً عن مروره بفترة اكتئاب استمرت نحو أسبوعين بعد انتقاله إلى عام 2019، موضحاً أنه عانى هبوطاً حاداً في مستويات الأدرينالين بعد ابتعاده عن الضغوط التي اعتادها، ما جعله يجد صعوبة في أداء مهامه اليومية.