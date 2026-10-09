نوبل للأدب 2026.. من هي آن كارسون؟

Advertisement

فازت الشاعرة والكاتبة الكندية بجائزة للأدب لعام 2026، تقديراً لأعمالها التي تمزج بين الشعر والنثر والفلسفة والأدب الإغريقي القديم، وتخرج عن الأشكال التقليدية للكتابة.وُلدت عام 1950 في ، وتخصصت في الأدب الكلاسيكي، قبل أن تعمل في التدريس بعدد من الجامعات الكندية والأميركية.واشتهرت بأسلوبها الأدبي المبتكر، ومن أبرز مؤلفاتها " للأحمر" و"جمال الزوج" و"أيروس المرّ الحلو"، إلى جانب ترجماتها للأدب الإغريقي.وحصدت خلال مسيرتها جوائز أدبية عدة، أبرزها "تي. إس. " و"غريفين" للشعر، قبل فوزها بجائزة نوبل للأدب.