نوبل للأدب 2026.. من هي آن كارسون؟

فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون
بجائزة نوبل
للأدب لعام 2026، تقديراً لأعمالها التي تمزج بين الشعر والنثر والفلسفة والأدب الإغريقي القديم، وتخرج عن الأشكال التقليدية للكتابة.
وُلدت كارسون
عام 1950 في تورونتو
، وتخصصت في الأدب الكلاسيكي، قبل أن تعمل في التدريس بعدد من الجامعات الكندية والأميركية.
واشتهرت بأسلوبها الأدبي المبتكر، ومن أبرز مؤلفاتها "سيرة ذاتية
للأحمر" و"جمال الزوج" و"أيروس المرّ الحلو"، إلى جانب ترجماتها للأدب الإغريقي.
وحصدت خلال مسيرتها جوائز أدبية عدة، أبرزها "تي. إس. إليوت
" و"غريفين" للشعر، قبل فوزها بجائزة نوبل للأدب.