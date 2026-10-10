ابنة الـ 28 لم تستجب لمحاولات ايقاظها.. وفاة راكبة على متن إحدى الطائرات!

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عُثر على شابة تبلغ من العمر 28 عامًا فاقدة للوعي في مقعدها، عقب هبوط طائرة كانت تقوم برحلة جوية داخلية في ، وسط صدمة الركاب الذين اكتشفوا أنها لا تستجيب لمحاولات إيقاظها.ووفقًا لصحيفة "دياريو ديل سور" المكسيكية، وقعت الحادثة على متن طائرة تابعة لشركة "فولاريس" للطيران، كانت قادمة من مدينة تيخوانا إلى ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، في رحلة استغرقت نحو أربع ساعات.وأفادت الصحيفة بأن الرحلة سارت بصورة طبيعية، دون الإبلاغ عن أي حالة طارئة خلال وجود الطائرة في الجو، قبل أن يلاحظ ركاب أثناء مغادرتهم أن إحدى المسافرات لا تتحرك من مقعدها.وأثار عدم استجابة الشابة الانتباه إلى وضعها الصحي، ليتبين لاحقًا أنها فارقت الحياة، في حادثة لم تُعرف ملابساتها الطبية حتى الآن.وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن توقيت وفاة المسافرة، وما إذا كانت قد تعرضت لعارض صحي مفاجئ خلال الرحلة دون أن ينتبه المحيطون بها.وأشارت تقارير إعلامية لاحقة إلى أن الشابة تُدعى "أبيداي لوبيز سوليس"، وأن النتائج الأولية للفحوص رجّحت تعرضها لتوقف قلبي تنفسي، لكن السبب النهائي للوفاة لا يزال بانتظار تأكيد رسمي.