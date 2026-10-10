تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ابنة الـ 28 لم تستجب لمحاولات ايقاظها.. وفاة راكبة على متن إحدى الطائرات!

Lebanon 24
10-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ابنة الـ 28 لم تستجب لمحاولات ايقاظها.. وفاة راكبة على متن إحدى الطائرات!
ابنة الـ 28 لم تستجب لمحاولات ايقاظها.. وفاة راكبة على متن إحدى الطائرات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُثر على شابة تبلغ من العمر 28 عامًا فاقدة للوعي في مقعدها، عقب هبوط طائرة كانت تقوم برحلة جوية داخلية في المكسيك، وسط صدمة الركاب الذين اكتشفوا أنها لا تستجيب لمحاولات إيقاظها.
Advertisement

ووفقًا لصحيفة "دياريو ديل سور" المكسيكية، وقعت الحادثة على متن طائرة تابعة لشركة "فولاريس" للطيران، كانت قادمة من مدينة تيخوانا إلى ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، في رحلة استغرقت نحو أربع ساعات.
وأفادت الصحيفة بأن الرحلة سارت بصورة طبيعية، دون الإبلاغ عن أي حالة طارئة خلال وجود الطائرة في الجو، قبل أن يلاحظ ركاب أثناء مغادرتهم أن إحدى المسافرات لا تتحرك من مقعدها.

وأثار عدم استجابة الشابة الانتباه إلى وضعها الصحي، ليتبين لاحقًا أنها فارقت الحياة، في حادثة لم تُعرف ملابساتها الطبية حتى الآن.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن توقيت وفاة المسافرة، وما إذا كانت قد تعرضت لعارض صحي مفاجئ خلال الرحلة دون أن ينتبه المحيطون بها.

وأشارت تقارير إعلامية لاحقة إلى أن الشابة تُدعى "أبيداي لوبيز سوليس"، وأن النتائج الأولية للفحوص رجّحت تعرضها لتوقف قلبي تنفسي، لكن السبب النهائي للوفاة لا يزال بانتظار تأكيد رسمي.


مواضيع ذات صلة
تعليق الرحلات في مطار شانلي أورفا جنوب تركيا عقب إنذار بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات وإجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة (الميادين)
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
راكب حاول فتح باب الطوارئ.. هذا ما حصل على متن إحدى الطائرات (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحادث الخطير على متن طائرة «فلاي دبي» كان محاولة هجوم أحبطها المسافرون
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب هاتف "آيفون".. وفاة أب وأم بعد محاولة انتحار ابنهما! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المكسيك

سولي

بانت

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2026-10-10
Lebanon24
07:51 | 2026-10-10
Lebanon24
06:17 | 2026-10-10
Lebanon24
04:38 | 2026-10-10
Lebanon24
02:36 | 2026-10-10
Lebanon24
23:48 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24