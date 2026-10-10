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متفرقات

من أعماق البحر.. اكتشاف يعيد إحياء إحدى عجائب الدنيا

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:17
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من أعماق البحر.. اكتشاف يعيد إحياء إحدى عجائب الدنيا
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اكتشف علماء آثار خاتماً برونزياً نادراً يحمل نقشاً يصوّر فنار الإسكندرية، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، خلال أعمال تنقيب تحت مياه البحر المتوسط، في موقع قصر ملكي غارق ارتبط بالملكة كليوباترا والقائد الروماني مارك أنطونيوس.
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وجاء الاكتشاف خلال بعثة أثرية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار المصرية والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، في موقع جزيرة "أنتيرودوس" الغارقة قبالة سواحل الإسكندرية، والتي كانت تضم قصراً ملكياً خلال العصر البطلمي.

وبحسب موقع "Smithsonian Magazine"، يُعد الخاتم أول قطعة معروفة من نوعها تحمل تصويراً لفنار الإسكندرية، ويشبه النقش الموجود عليه صوراً ظهرت على عملات مصرية تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وتُظهر الفنار مؤلفاً من ثلاثة مستويات معمارية.

ورجّح الباحثون أن يشير وجود الخاتم داخل القصر إلى احتمال استخدام الموقع مركزاً إدارياً مرتبطاً بإدارة الفنار، نظراً إلى استخدام الخواتم المنقوشة قديماً في توثيق المستندات الرسمية، إلا أن هوية صاحب الخاتم وتاريخ صناعته لا يزالان مجهولين.

ويعود بناء فنار الإسكندرية إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد بلغ ارتفاعه التقديري بين 100 و131 متراً، وظل يرشد السفن لأكثر من ألف عام قبل أن تؤدي سلسلة من الزلازل إلى انهياره.

ويعمل علماء الآثار حالياً على إعادة بناء نموذج رقمي للفنار بالاعتماد على بقاياه الحجرية المكتشفة تحت البحر، فيما يوفر الخاتم دليلاً بصرياً إضافياً يساعد على فهم الشكل الأصلي لهذا المعلم التاريخي المفقود.
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