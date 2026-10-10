جريمة داخل "ماكدونالدز".. مراهق يقتل زميله طعناً في الحمّام يوم إجازته

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وبحسب تقرير نشره موقع "People" في 10 تشرين الأول، وقعت الحادثة مساء الأربعاء 7 تشرين الأول، في مطعم يقع على طريق لويتا في منطقة سايبرس، شمال غربي مدينة هيوستن. ووصلت الشرطة إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن عملية طعن، فعثرت على المراهق مصاباً بطعنات عدة داخل الحمّام، فيما أُعلن عن وفاته رغم محاولات إسعافه.وحدّدت السلطات هوية الضحية باسم ريغينالد "آر جاي" هاريل، موضحة أن المشتبه فيه، وهو زميله في العمل، أُوقف في المكان ووُجّهت إليه تهمة القتل، ثم أُودع مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة . ولم تُعلن هويته بسبب صغر سنه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الخلاف الذي سبق الاعتداء.وبحسب عائلة هاريل، كان الشاب يعمل في المطعم رغم أن ذلك اليوم كان من المفترض أن يكون إجازته. وقالت والدته، دينيشا دينيس، إنها تطالب بتحقيق العدالة لابنها، مضيفة أنه لم يكن يستحق أن يُقتل، وأنها لن تتمكن بعد الآن من احتضانه أو سماع كلماته.أما شقيقته، دينيس، فقالت إنها لم تتخيّل أن تكون آخر مرة تراه فيها وهو يغادر المنزل إلى العمل هي المرة الأخيرة التي تتحدث إليه فيها. وأضافت أنها لا تعرف ما الذي جرى داخل الحمّام، لكنها تؤكد أن شقيقها لم يكن يستحق هذه النهاية.وكان هاريل طالباً في المرحلة الأخيرة من ، ويخطط للعمل في مجال بعد التخرج. وبعد وفاته، تجمع أفراد عائلته وأصدقاؤه لإحياء ذكراه وإطلاق البالونات تكريماً له.، أعرب مشغّل المطعم، غوتيريز، عن حزنه للحادثة، مؤكداً أن الأولوية حالياً هي دعم الموظفين المتأثرين بما جرى، وأن إدارة المطعم تتعاون مع السلطات في التحقيق.