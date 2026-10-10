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وشوم تغطي 90% من جسده.. كندي يدخل موسوعة غينيس برقم قياسي غير مألوف

Lebanon 24
10-10-2026 | 15:10
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وشوم تغطي 90% من جسده.. كندي يدخل موسوعة غينيس برقم قياسي غير مألوف
وشوم تغطي 90% من جسده.. كندي يدخل موسوعة غينيس برقم قياسي غير مألوف photos 0
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دخل الكندي جيريمي "ريمي" سكوفيلد، البالغ 38 عاماً، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما غطّى الوشوم أكثر من 90% من جسده، مع نحو 40 طبقة من الحبر تراكمت على جلده خلال عقدين من الزمن.

وبحسب تقرير نشره موقع "People"، بدأ ريمي رحلته مع الوشوم عام 2005، عندما رسم اسم ابنه على ساعده الأيسر. ولم يكن يتوقع حينها أن يتحول هذا الاهتمام إلى مشروع طويل الأمد يغطي معظم جسده، لكنه قرر تكثيف الوشوم بعدما استقرت أوضاعه المالية واشترى منزلاً.

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ريمي سكوفيلد - الرجل الأكثر وشماً

ويعمل ريمي في إدارة صالون للوشوم وعدد من شركات التواصل الاجتماعي، ويقول إن اهتمامه بهذا الفن بدأ يتطور مع الوقت، بعدما وجد متعة في متابعة التغييرات وإضافة الرسومات وتعديلها. ويحتفظ بسجل مصوّر لكل وشم حصل عليه منذ عام 2019.

ولا تحمل الرسومات معاني جدية؛ فبعضها يتضمن نكات ورسومات طريفة على ساقيه، فيما خُصصت أخرى لتخليد ذكرى أشخاص وحيوانات مقرّبين منه، بينهم والداه ووالدة ابنه التي توفيت بسبب السرطان عام 2016، إضافة إلى كلبه. ويؤكد أنه لم يغطِّ هذه الوشوم التذكارية بطبقات أخرى.

ريمي سكوفيلد - الرجل الأكثر وشماً

ورغم المساحة الكبيرة التي تغطيها الوشوم على جسده، لا يحمل ريمي لقب الرجل الأكثر وشماً في العالم من حيث المساحة الإجمالية، إذ لا يشمل الوشم وجهه وراحتي يديه. ويحتفظ النيوزيلندي لاكي دايموند ريتش بهذا الرقم القياسي، بعدما غطّى الوشم كامل جسده.

وجاء تكريم ريمي بعد أن لفت ريتش انتباه موسوعة غينيس إلى كثافة الطبقات التي تغطي جسد الكندي. وبعد مراجعة الحالة، فُصل الرقمان القياسيان: ريتش للأوسع تغطية بالوشوم، وريمي لأكبر عدد من طبقات الوشم لدى رجل على قيد الحياة.

ولا تقتصر تعديلات ريمي الجسدية على الوشوم، إذ لديه أكثر من 120 ثقباً في جسده. وتشاركه زوجته، وهي فنانة وشوم، هذا الاهتمام، فيما يتوقع أن يحصل ابنه البالغ 17 عاماً على بعض الوشوم مستقبلاً، وإن كان لا يعتقد أنه سيصل إلى المستوى نفسه.

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