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هجوم قاتل.. رجل يدخل حظيرة نمر وينتهي به الأمر قتيلاً

Lebanon 24
10-10-2026 | 15:18
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هجوم قاتل.. رجل يدخل حظيرة نمر وينتهي به الأمر قتيلاً
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قُتل رجل في بريطانيا بعدما دخل إلى حظيرة للنمور في حديقة "يوركشاير للحياة البرية"، قرب مدينة دونكاستر، وتعرّض لهجوم أحد الحيوانات، في حادثة استدعت إخلاء الموقع واستنفار فرق الطوارئ.

وبحسب تقرير نشره موقع "People"، وقع الحادث ظهر السبت 10 تشرين الأول، بعدما تلقت شرطة جنوب يوركشاير بلاغاً عند الساعة 1:35 ظهراً عن دخول رجل إلى حظيرة النمور. وهاجمه أحدها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن عن وفاته في المكان رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه. 

وأعلنت الشرطة أن عائلة الرجل أُبلغت بالوفاة، وأن ضباطاً متخصصين يقدمون الدعم لها، فيما أكدت أن النمر لم يُصب بأذى وبقي داخل الحظيرة، وأن الحادث لا يشكل خطراً على الجمهور خارجها. 

وأُخليت الحديقة عقب الحادث، وأعلنت إدارتها إغلاق أبوابها يوم الأحد أيضاً، مؤكدة تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ والتعاون مع السلطات لتحديد ملابسات ما جرى.

واستدعت الحادثة عدداً من فرق الإسعاف، بينها سيارتا إسعاف بريتان ومروحية إسعاف جوي، إضافة إلى طبيب. كما دعت الشرطة الجمهور إلى عدم تداول مقاطع الفيديو المتداولة للحادث، واصفة إياها بالمؤلمة. 

وتضم منطقة "أرض النمور" في الحديقة نمور آمور، المعروفة أيضاً بالنمور السيبيرية، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض. ولم تكشف السلطات حتى الآن تفاصيل إضافي

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